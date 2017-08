A. Tapinas. Mūsų gėda tarp intrigantų ir impotentų

Penktadienį Vilniaus oro uoste vėl nusileidus pirmajam lėktuvui, viešoje diskusijoje pasigirdo euforijos gaidelės – padarė! Laiku! Ir Kaunas susitvarkė su perkeltais skrydžiais! Neįtikėtina! Fantastika! Yes, we can!