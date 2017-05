Žuvusių per audrą Maskvoje skaičius išaugo iki 13

„Per audrą žuvo 11 žmonių, dar 70 buvo sunkiai sužeisti“, – naujienų agentūrai „Interfax“ sakė Maskvos meras Sergejus Sobjaninas.

„Nukentėjusiesiems teikiama tinkama pagalba“, – pridūrė jis.

Vėliau buvo pranešta dar apie dviejų žmonių mirtis. Tyrimų komiteto Maskvos srities padalinys nurodė, kad Pamaskvėje nuvirtęs medis mirtinai sužalojo 11-metę, o 57 metų vyras žuvo, kai į jį pataikė vėjo nešama tvoros nuolaužą.

Anksčiau tyrėjai sakė, kad dauguma aukų žuvo virstant medžiams ir griūvant įvairiems statiniams, tarp jų vienai autobusų stotelei. Tyrėjai išvyko į incidentų vietas ir apklausė liudininkus.

Sužeistieji gydomi 10 miesto ligoninių, vietos sveikatos apsaugos departamentas sakė naujienų agentūrai AFP. Medikai perspėjo, kad aukų gali padaugėti.

Meras S.Sobjaninas pareiškė užuojautą ir sakė, kad ši tragedija „neturi precedento“.

„Audra smogė vidury dienos, todėl aukų tiek daug“, – aiškino jis.

S.Sobjaninas anksčiau tviteryje rašė: „Išversta keli šimtai medžių.“

„Imamės priemonių, reikalingų padariniams likviduoti“, – pridūrė meras.

Maskvos gelbėjimo tarnybos išsiuntė darbuotojus šalinti nuvirtusių medžių, bet informacijos apie kokią nors didelę materialinę žalą nebuvo gauta, vienas jų atstovas telefonu sakė AFP.

Dėl audros vėlavo dalis reisų Maskvos oro uostuose. Greituosius traukinius, vežančius į Vnukovo oro uostą, teko laikinai sustabdyti, kol darbininkai pašalins ant bėgių nuvirtusį medį.

Per šį škvalą vėjo greitis siekė 22 metrus per sekundę, griaudėjo perkūnija ir plaupė liūtis. Per kelias valandas oras Maskvoje smarkiai atvėso.

„15 valandą (vietos ir Lietuvos laiku), prieš prasidedant uraganui, temperatūra pagrindinėje Maskvos meteorologijos stotyje siekė 25,3 laipsnio Celsijaus, o 17 val. ji jau buvo nukritusi iki 15 laipsnių Celsijaus“, – nurodė Rusijos hidrometeorologijos centro direktorius Romanas Vilfandas.

Meteorologijos tarnybų duomenimis, pirmadienį Maskvai smogęs škvalas buvo pražūtingiausias per visą tokių duomenų rinkimo laikotarpį.