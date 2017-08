„Galime patvirtinti, kad įvykdytas mirtinas nusikaltimas. Vienas vyras žuvo, kitas – ligoninėje“, – naujienų agentūrai AFP sakė policijos atstovė.

Policija nurodė ieškanti vieno ar daugiau užpuolikų, bet kol kas negalėjo pateikti daugiau informacijos apie atakos aplinkybes.

Išpuolis buvo įvydytas apie 14 val. 45 min. vietos (15 val. 45 min. Lietuvos laiku) Elberfeldo rajone.

Penktadienio popietę keli žmonės buvo subadyti Suomijos pietiniame Turku mieste, o vienas iš nukentėjusiųjų mirė.

Policija pašovė vieną įtariamąjį ir perspėjo, kad daugiau užpuolikų gali būti laisvėje.

🆘‼️👮🔥 #Germany: There is a serious situation in #Duesseldorf. One man was stabbed, another person injured. Police search the Attacker! pic.twitter.com/uqdMUE1n71— Onlinemagazin (@OnlineMagazin) August 18, 2017