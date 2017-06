Tyrimas atskleidė, kad B. Obama žinojo apie Rusijos kišimąsi į JAV rinkimus ir nieko nedarė

Tokią informaciją, anot tyrimo, CŽA gavo iš savo agentų Rusijos vyriausybėje. Tačiau B. Obamos administracija netikėjo, kad D. Trumpas gali laimėti rinkimus ir, išskyrus perspėjimus Maskvai, atsisakė imtis bet kokių griežtesnių priemonių, bijodama išprovokuoti Rusiją aktyvesnei destrukcinei veiklai per rinkimus.

Tarp galimų atsakomųjų priemonių buvo sankcijų didinimas, informacijos apie V. Putiną nutekinimas arba kibernetinių atakų prieš Rusijos infrastruktūrą vykdymas. Tačiau jos buvo atidėtos tikintis demokratų kandidatės pergalės rinkimuose.

Just out: The Obama Administration knew far in advance of November 8th about election meddling by Russia. Did nothing about it. WHY?