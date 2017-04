Turkijos pietryčiuose prie policijos būstinės driokstelėjo sprogimas, yra nukentėjusių

Pasak medikų, mažiausiai keturi žmonės buvo sužeisti.

Apie 10 val. 45 min. vietos (ir Lietuvos) laiku nuaidėjusio sprogimo garsas girdėjosi daugelyje Dijarbakyro vietų, sakė ten esantis naujienų agentūros AFP žurnalistas.

Virš incidento vietos Bahlaro rajone pakilo didelis pilkų dūmų debesis. Į įvykio vietą nuskubėjo greitosios pagalbos automobilis.

Sprogimo priežastis kol kas nežinoma, bet privati televizija NTV nurodė, kad sprogimas nugriaudėjo remontuojant šarvuotą policijos automobilį. Pranešime sakoma, kad dalis pastato įgriuvo.

Televizija pridūrė, kad vieno iš sužeistųjų būklė sunki.

Turkai sekmadienį balsuos dėl konstitucijos pataisų, smarkiai išplečiančių prezidento R.T.Erdogano vykdomąsias galias, nors kritikai sako, kad tokiu atveju šaliai gresia autoritarinis valdymas.

Be to, nuo 2015 metų vasaros, kai žlugo trapios paliaubos su kurdų kovotojais, Turkijos pietryčių regione atsinaujino intensyvūs susirėmimai tarp sukilėlių ir vyriausybės saugumo pajėgų.

Uždrausta Kurdistano darbininkų partija (PKK) nuo 1984 metų kovoja už kurdiškojo regiono suverenumą arba autonomiją. Ši kampanija nusinešė jau per 40 tūkst. žmonių gyvybių.

Anakara, JAV ir Europos Sąjungos laiko PKK teroristine grupuote.

LATEST: Four injured in explosion during repair of police tank in Turkey’s Diyarbakır https://t.co/cEKEwWyuHj pic.twitter.com/7pr6rR2Oqy— Hürriyet Daily News (@HDNER) April 11, 2017