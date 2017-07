Turkija perversmo metinių išvakarėse atleido dar per 7 tūkst. policininkų, karių ir pareigūnų

Sužlugdžius mėginimą 2016-ųjų liepos 15 dieną nuversti šalies vyriausybę, Turkijos valdžia pradėjo precedento neturintį valymą: buvo suimti apie 50 tūkst. žmonių, dar per 100 tūkst. – atleisti iš pareigų.

Per naujausią valymą atleisti iš viso 7 563 žmonės, nurodė valstybinė Anatolijos naujienų agentūra. Be to, iš beveik 350 į atsargą išėjusių kariškių atimti jų turėti laipsniai. Dienraštis „Hurriyet“ paskelbė, kad darbo neteko apie 2,3 tūkst. policininkų.

Naujausias įsakas buvo paskelbtas likus parai iki Turkijoje planuojamų didelių renginių, per kuriuos bus paminėtas prieš metus mėgintas įvykdyti perversmas, Ankaros siejamas su Jungtinėse Valstijose gyvenančiu musulmonų pamokslininku Fethullah Gulenu.

Pats F.Gulenas penktadienį dar kartą paneigė esantis kaip nors susijęs su tais įvykiais ir vadino juos „pasibjaurėtinu puču“. Dvasininkas taip pat paragino Ankarą baigti „raganų medžioklę“ prieš jo sekėjus.

„Man keliami su perversmu susiję kaltinimai yra nepagrįstas, politiškai motyvuotas šmeižtas“, – sakoma kaimiškoje vietovėje Pensilvanijos valstijoje gyvenančio F.Guleno pranešime.

„Vėl pakartosiu, kad smerkiu tą pasibjaurėtiną pučą ir jo vykdytojus“, – pridūrė dvasininkas. Jis taip pat pasmerkė vyriausybės vykdomą „raganų medžioklę, siekiant pašalinti visus, kuriuos ji laiko nelojaliais prezidentui Recepui Tayyipui Erdoganui ir jo režimui“.

Per mėgintą surengti perversmą nepatenkinta kariškių grupė pasiuntė tankus ir lėktuvus, siekiant nuversti R.T.Erdoganą.

Tą smurto naktį karo lėktuvai bombardavo Ankarą, o tankai išriedėjo į Stambulo gatves. Per šiuos įvykius žuvo 249 žmonės, bet perversmas buvo greitai numalšintas, kai valdžia atsitokėjo, o daugybė žmonės plūstelėjo į gatves palaikyti prezidento.

Minėjimo renginiai

Ankara tvirtina, kad griežtos priemonės, kurių buvo imtasi po numalšinto perversmo, yra būtinos, siekiant pašalinti F. Guleno šalininkų judėjimo grėsmę, bet aktyvistai ir Vakarų šalių vyriausybės Turkijos veiksmus kritikavo ir laikosi pozicijos, kad buvo perlenkta lazda.

F. Gulenas ragino atlikti nepriklausomą tarptautinį pučo tyrimą ir sakė, kad „šimtai tūkstančių“ niekuo dėtų turkų buvo nubausti vien įtariant, kad jie palaikė su juo ryšius.

„Pastarųjų metų vyriausybės elgesys su nekaltais piliečiais stumia Turkiją į šalių, pasižyminčių blogiausia demokratijos, įstatymų viršenybės ir pagrindinių teisių padėtimi pasaulyje, kategoriją“, – pabrėžė F. Gulenas.

Šeštadienį atminimo renginiai prasidės nuo nepaprastojo parlamento posėdžio. Vėliau R. T. Erdoganas dalyvaus liaudies eitynėse ant Liepos 15-osios Kankinių tilto per Bosforo sąsiaurį, kur perversmo naktį įvyko kruvinų susirėmimų.

Vidurnaktį vietos (ir Lietuvos) laiku žmonės visoje Turkijoje dalyvaus „demokratijos sargybos“ budėjimuose, siekiant priminti, kiek daug žmonių tąsyk išėjo į gatves.

R. T. Erdoganas grįš į Ankarą ir pasakys kalbą parlamente sekmadienį 2 val. – lygiai tuo pačiu metu, kai parlamento pastatas buvo subombarduotas pučo naktį.

Paryčiais, kai nuskambės šaukimas rytinei valdai, prie prezidento rezidencijos sostinėje bus atidengtas paminklas žuvusiesiems.