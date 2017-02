Tūkstančiai Barselonos gyventojų reikalauja įsileisti daugiau pabėgėlių iš karo draskomų šalių

Tūkstančiai žmonių surengė demonstraciją Barselonoje, reikalaudami vyriausybės įsileisti į šalį daugiau pabėgėlių iš karo draskomų valstybių, informuoja BBC.

Akcijos dalyviai išėjo į miesto gatves su plakatais ir transparantais kaltindami valdžią vilkinant sprendimą dėl migrantų priėmimo.

Protestuotojai tvirtina, kad valdžia neįvykdė 2015 metais duoto pažado priimti per 17 tūkst. pabėgėlių per dvejus metus. Per šį laiką Ispanija priėmė tik apie 1 100 pabėgėlių.

Valdžios teigimu, apie 160 tūkst. žmonių dalyvavo protesto akcijoje, kurią surengė judėjimas "Mūsų namai- jūsų namai". Akcijos organizatoriai tvirtina, kad demonstracijoje dalyvavo apie 300 tūkst. žmonių.

Eisenoje dalyvavo Barselonos merė Ada Colau, kuri aktyviai pasisako už tolesnį migrantų priėmimą.