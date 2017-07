Th. May ragina opoziciją bendradarbiauti

Theresa May ir Jeremy Corbynas

Per „Brexit“ referendumą praėjusiais metais buvo balsuojama ne tik dėl išstojimo iš Europos Sąjungos (ES), pareiškė ji kalboje antradienį, likus kelioms dienoms iki savo kadencijos pirmųjų metinių liepos 13-ąją. Tai esą buvo „gilių ir išsamių reformų reikalavimas“. Todėl Th. May teigė esanti pasiruošusi aktyviau kovoti už darbuotojų teises.

Tai sakydama, premjerė reagavo į gerą Leiboristų partijos pasirodymą pirmalaikiuose rinkimuose. Leiboristų lyderis Jeremy Corbinas jau seniai reikalauja užbaigti taupymo politiką ir stiprinti darbuotojų teises.

Th. May konservatoriai per pirmalaikius rinkimus prieš mėnesį prarado absoliučią daugumą parlamente, todėl premjerė dabar vadovauja mažumos vyriausybei, kurią remia Šiaurės Airijos protestantų partija DUP. Nepaisant to, jai tenka baimintis, kad kai kurios įstatymų iniciatyvos parlamente žlugs.

Th. May savo kalboje ragino visas partijas dalytis idėjomis ir požiūriais dėl „Brexit“, kaip įveikti šį iššūkį. Tai esą yra parlamentinės demokratijos skiriamasis ženklas. Todėl esą opozicija turėtų ne tik kritikuoti, bet ir šiek tiek prisidėti, kad būtų rastas geresnis sprendimas.