Švedų atsakas Rusijai – privalomai šauks tarnauti ir moteris

Remiantis pranešimais, šalis ketina abiejų lyčių atstovams įvesti privalomąją karinę tarnybą. Kiekvienais metais apytikriai 4 tūkst. 18 metų amžiaus vaikinų ir merginų būtų pakviesti atlikti karinę tarnybą.

„Susiduriame su sunkumais aprūpinant savanoriškus karinius padalinius kariais, tai privaloma spręsti“, – teigė Švedijos gynybos ministras Peteris Hultqvistas.

Kiek anksčiau DELFI skelbė, kad reaguodama į prastėjančią geopolitinę situaciją regione Vokietija paskelbė apie savo ginkluotųjų pajėgų personalo skaičiaus didinimą.

Daugėjant įsipareigojimų, Vokietijos gynybos ministerija toliau didins Bundesvero karių ir civilių darbuotojų skaičių. Iki 2024 metų Vokietijos ginkluotosiose pajėgose tarnaujančių kareivių skaičius išaugs iki 198 000. Civilių darbuotojų padaugės iki 61 400, antradienį Berlyne pranešė ministerija, kuria remiasi agentūra AFP.

Šiuo metu Bundesverą sudaro 178 000 aktyvūs kariai. Pasibaigus Šaltajam karui, Vokietijos ginkluotosios pajėgos laipsniškai buvo mažinamos, tačiau 2016-aisiais jos vėl pradėtos gausinti.

„Bundesveras yra svarbus kaip reta anksčiau", - sakė gynybos ministrė Ursula von der Leyen. Ji paminėjo kovą su „Islamo valstybės" (IS) džihadistais, misijas Malyje ir Afganistane bei dalyvavimą NATO misijoje Baltijos jūros regione. Be to, anot ministrės, „reikalavimų profilis pajėgoms" yra vis platesnis, pavyzdžiui, dėl pavojų iš kibernetinės erdvės. „Tam mums reikia pakankamai kvalifikuoto personalo", - pabrėžė U. von der Leyen.