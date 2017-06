Sirijoje žuvo „Islamo valstybės“ propagandos naujienų agentūros įkūrėjas

Buvo pranešta, kad Rayanas Mashaalas, dar žinomas kaip Baraa Kadekas, žuvo pirmadienį per koalicijos surengtą bombardavimą IS kontroliuojamame Majadino mieste, esančiame netoli sienos su Iraku.

Keliose Sirijos aktyvistų paskyrose socialiniame tinkle „Facebook“, įskaitant ir šalies naujienų puslapį „Eye on the Homeland“, buvo paskelbta informacijos apie jo žūtį.

„R. Mashaalas buvo vienas iš „Daesh“ naujienų agentūros „Amaq“ įkūrėjų“, – pranešė „Eye on the Homeland“, vartodamas arabišką IS akronimą.

„Jis ir jo dukra žuvo per koalicijos oro smūgį Majadino mieste Deir az Zoro provincijoje“, – rašė žurnalistai.

Feisbuke taip pat išplito R. Mashaalo mirtį patvirtinanti žinutė, kurią galimai parašė žuvusiojo brolis.

Kol kas šios žinios nepatvirtino nei JAV vadovaujama koalicija, nei padėtį Sirijoje stebinti organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR).

Opozicijos naujienų tinklo „Aleppo24“ vykdomasis direktorius Mohammadas Khaledas naujienų agentūrai AFP sakė, kad 31 metų R. Mashaalas, iki prisijungdamas prie IS, buvo garsus žiniasklaidos aktyvistas.

„Susipažinau su juo 2012-aisiais. Baraa (R. Mashaalas) buvo vienas iš senųjų Alepo revoliucionierių“, – teigė jis.

Pasak M. Khaledo, R. Mashaalas dirbo žiniasklaidos aktyvistu Alepe iki 2013-ųjų pabaigos, o tada jis pareiškė persikeliantis į „kalifato žemę“ IS užimtame Babo mieste.

Vėliau jis persikėlė į IS bastioną Sirijoje Raką, tačiau prie šio šiaurinio miesto prisiartinus JAV remiamoms Sirijos demokratinėms pajėgoms (SDF), prieš keturis mėnesius R. Mashaalas pabėgo į Majadiną, nurodė M. Khaledas.

„Žinojome, kad jis įkūrė tą („Amaq“) agentūrą 2014-aisiais, nes jis pakvietė prisijungti visus Alepo aktyvistus“, – sakė jis.

„Amaq“ yra IS propagandos kanalas, vadinantis save naujienų agentūra.

Per savo paskyrą žinučių siuntimo programėlėje „Telegram“ ši organizacijai dažnai pirmoji paskelbia IS pranešimus, kad džihadistai prisiima atsakomybę už įvairius išpuolius visame pasaulyje.

JAV vadovaujama koalicija rengia antskrydžius prieš IS taikinius Sirijoje nuo 2014-ųjų rugsėjo, o praėjusią savaitę ji ėmė aktyviai bombarduoti Majadino miestą.

Didžiojoje Britanijoje įsikūrusi SOHR penktadienį informavo, kad per šio miesto antskrydžius buvo nukauta mažiausiai 80 IS kovotojų giminaičių.

Nuo 2011 metų kovo, kai antivyriausybiniais protestais prasidėjo Sirijos konfliktas, jau žuvo daugiau kaip 320 tūkst. žmonių, o milijonai sirų buvo priversti palikti savo namus.