Sirijoje per Rusijos aviacijos smūgį nukauti 25 džihadistai

Sirijos kariuomenė, padedant Damasko sąjungininkės Maskvos pajėgoms, jau kelis mėnesius stengiasi atkovoti didelį dykumų regioną nuo šalies vidurio iki Irako ir Jordanijos sienų.

Šeštadienį „25 IS nariai buvo nukauti, o kiti buvo sužeisti per komandosų operaciją su Rusijos karo lėktuvų ir sraigtasparnių pagalba“ šiaurės rytinėje Chomso provincijoje, nurodė nevyriausybinė organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR).

Taip pat žuvo šeši režimo pajėgų nariai, pridūrė stebėtojai.

Vienas kariuomenės šaltinis sakė, kad ši operacija vyko IS tebekontroliuojamoje teritorijoje, už 20 km nuo fronto linijos.

Šis reidas leido režimo pajėgoms atkovoti tris vietos kaimus, valstybinė naujienų agentūra SANA citavo vieną šaltinį.

Kariuomenė šioje provincijoje užėmė dideles teritorijas, anksčiau kontroliuotas džihadistų. Anot SOHR, šiuo metu IS į rytus nuo Chomso miesto tebekontroliuoja tik kelias dešimtis kaimų.