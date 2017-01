Prabilo apie sankcijų Rusijai atšaukimą

Paryžius ir Berlynas Rusijai paskelbtų Europos Sąjungos sankcijų atšaukimą tebesieja su Minsko susitarimų, turinčių užtikrinti taiką Ukrainoje, įgyvendinimo procesu, šeštadienį pareiškė naujasis Vokietijos užsienio reikalų ministras Sigmaras Gabrielis.

„Ir Vokietijos, ir Prancūzijos pozicija dėl sankcijų aiški: būtina įgyvendinti Minsko susitarimus, ir tai yra vienintelė sąlyga sankcijoms atšaukti“, – S. Gabrielis sakė Paryžiuje, kur atvyko susitikti su Prancūzijos užsienio reikalų ministru Jeanu-Marcu Ayrault.

Minsko susitarimai numato, kad Ukrainoje turi būti paskelbtos paliaubos, taip pat imtasi įvairių politinių, ekonominių ir socialinių priemonių, siekiant užbaigti konfliktą tarp Kijevo vyriausybės pajėgų ir prorusiškų separatistų.

Šis S. Gabrielio vizitas į užsienį yra pirmasis po jo paskyrimo Vokietijos diplomatijos vadovu ankstesnę dieną.

Tuo metu JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė, kad dar per anksti kalbėti apie sankcijų Rusijai panaikinimą, pranešė naujienų agentūra AFP.

„Kalbant apie sankcijas, pažiūrėsim, kaip bus – dar gerokai per anksti apie tai kalbėti,“ – sakė jis per pirmąją bendrą spaudos konferenciją su sankcijas palaikančios Didžiosios Britanijos ministre pirmininke Theresa May.

Londonas pasisako, kad tarptautinė bendrija toliau spaustų Rusiją nutraukti karinę intervenciją Ukrainoje.

D. Trumpas ir savo šalyje yra susilaukęs kritikos (kuri, beje, slopsta) iš kai kurių Kongreso narių, nuogąstaujančių, kad jo deklaruojamas noras susidraugauti su prezidentu Vladimiru Putinu susilpnins JAV ryžtą.

Tačiau naujasis JAV prezidentas šeštadienį planuoja pasikalbėti su V. Putinu telefonu, o jo padėjėjai sako, jog jis svarsto galimybę atšaukti sankcijas.

Th. May, pirmoji po D. Trumpo prisaikdinimo Baltuosiuose rūmuose apsilankiusi užsienio šalies vadovė, laikėsi griežtesnės pozicijos. Pasak jos, V.Putinas privalo vykdyti Minsko susitarimus, kuriais siekiama nutraukti Rusijos karinę intervenciją Ukrainoje

„Mūsų manymu, sankcijos turi tęstis, kol matysime, kad Minsko susitarimai yra visiškai įgyvendinti; toliau laikomės šios pozicijos ir Europos Sąjungos viduje,“ – pareiškė ji per bendrą spaudos konferenciją.

Baltųjų rūmų atstovas spaudai Seanas Spiceris socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė, kad D. Trumpas savaitgalį ketina telefonu kalbėtis su V. Putinu, Prancūzijos prezidentu Francois Hollande'as ir Vokietijos kanclere Angela Merkel.

Prancūzija ir Vokietija, kurios tarpininkavo Rusijai ir Ukrainai sudarant Minko susitarimą, spaudžia abi šalis jo laikytis.

D. Trumpo patarėja Kellyanne Conway (Kelien Konvei) kanalui „Fox News“ sakė, naujasis JAV ginkluotųjų pajėgų vadas iš tiesų svarsto galimybę atšaukti sankcijas Rusijai.

„Visa tai yra svarstoma,“ - sakė patarėja.

„Jei kita nemaža išteklių turinti valstybė pageidauja kartu su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis pamėginti nugalėti ir sunaikinti radikalųjį islamo terorizmą, mes išklausome,“ – pridūrė ji.

Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas sakė, kad V.Putinas pasveikins D. Trumpą su inauguracija.

Tačiau D. Peskovas atsisakė komentuoti gandus, esą D. Trumpas jau rengiasi atšaukti priemones, dėl kurių šalių tarpusavio santykiai šiuo metu yra prasčiausi nuo Šaltojo karo laikų.

„Tai pirmasis kontaktas telefonu po to, kai D. Trumpas pradėjo eiti prezidento pareigas. Vargu ar reikėtų tikėtis iš tokio pokalbio telefonu turiningų kontaktų įvairiais klausimais. Reikia turėti kantrybės", - sakė atstovas.

Ketvirtadienį sakydama kalbą JAV įstatymų leidėjams respublikonams Th. May patarė Vašingtonui bendrauti su V. Putinu, bet išlikti atsargiam.