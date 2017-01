Pirmosios aukos po žemės drebėjimo Italijoje – įgriuvus viešbučiui baiminamasi, kad žuvo iki 30 žmonių

Baiminamasi, kad žuvo iki 30 žmonių viename viešbutyje slidininkams, užverstame sniego lavinos žemės drebėjimo supurtytame vidurio Italijos regione, ketvirtadienį pranešė vietos žiniasklaida, cituodama gelbėtojus.

„Ten yra daug žuvusių“, – sakė Antonio Crocetta, vadovaujantis Alpių policijos pareigūnų grupei, mėginančiai pasiekti nuo pasaulio atkirstą viešbutį.

Žiniasklaidos pranešimuose sakoma, kad viešbutyje „Rigopiano“, esančiame Gran Saso kalnagūbrio šlaito žemutinėje dalyje, buvo mažiausiai 20 svečių ir septyni darbuotojai, kai šį regioną trečiadienio rytą supurtė pirmas iš kelių stiprių požeminių smūgių.

DELFI primena, kad gana stiprūs požeminiai smūgiai trečiadienį supurtė Vidurio Italiją, o jų epicentras buvo teritorijoje, dar neatsigavusioje po pernai įvykusio pražūtingo žemės drebėjimo. Dėl žemės drebėjimo evakuotas Romos metro, tačiau vakar nebuvo jokios informacijos apie žuvusius žmones.

Pasak stebėtojų, pirmasis žemės drebėjimas, smogęs regionui į šiaurę nuo kalnų miestelio Amatričės buvo trečiadienį 10 val. 25 min. vietos (11 val. 25 min. Lietuvos) laiku, kurio stiprumas 5,3 balo. Po 50 min. įvykęs antrasis smūgis Europos Viduržemio jūros seismologijos centro (EMSC) buvo įvertintas 5,7 balo, o netrukus po jo smogęs trečiasis – 5,5 balo.

Šie smūgiai buvo juntami Abrucų, Lacijaus ir Markės regionuose, taip pat sostinėje Romoje, esančioje toliau kaip už 100 kilometrų. Sostinėje saugumo sumetimais buvo uždarytas metropolitenas, be to, buvo evakuota Italijos užsienio reikalų ministerija bei kelios mokyklos. Arčiau požeminių smūgių paveiktų vietovių esančių miestelių ir kaimų mokyklos, kurios dar nebuvo uždarytos dėl smarkaus snygio, taip pat buvo evakuotos.

Dėl žemės drebėjimo buvo sustabdytas metro eismas Romoje.

Two people rescued, three missing as rescue efforts continue following Italy avalanche #Rigopiano https://t.co/hFqKtjezBn pic.twitter.com/A1ypQQLb8e— Daily Express (@Daily_Express) January 19, 2017