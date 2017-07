Per protestus Hamburge sužeisti 159 pareigūnai, 70 asmenų sulaikyta, 17 – suimti

Aršūs protestuotojai susirėmė su gausiomis policijos pajėgomis, kurios bandė užtikrinti saugumą susitikimo metu. CNN praneša, kad per susirėmimus jau nukentėjo mažiausiai 159 policijos pareigūnai.

70 agresyviai nusiteikusių protestuotojų sulaikyta, dar 17 buvo suimti. Smarkiausi susirėmimai kilo ketvirtadienį, susitikimo išvakarėse.

Penktadienį protestuotojai taip pat gausiai mitingavo prieš lyderių susitikimą, tačiau didesnių susirėmimų buvo išvengta.

Protestuoti susirinko daugiausia kairieji radikalai, anti-globalistai, ir anti-kapitalistai.

The streets of Hamburg on Day 2 of the #G20 summit. No clashes between protestors and police so far here pic.twitter.com/Ff8TEz9FJq— Elizabeth Landers (@ElizLanders) July 7, 2017