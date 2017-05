Per pirmą Somalyje surengtą „Islamo valstybės“ mirtininko ataką žuvo penki žmonės

Somalio regione, kuriame dominuoja su „al Qaeda“ siejama grupuotė „al Shebab“, savo veiklą aktyvinantis džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“ (IS) surengė pirmą savo mirtininko ataką, pareikalavusią penkių gyvybių.

IS per savo propagandos agentūrą „Amaq“ prisiėmė atsakomybę už šią „kankinio sprogdintojo operaciją“. Džihadistų tinklalapius stebinti organizacija „SITE Intelligence Group“ pranešė, kad tai buvo pirmoji IS mirtininko sprogdintojo ataka šioje šalyje.

Sprogdintojas vėlų antradienį detonavo savo mirtininko liemenę patikros punkte, esančiame šiaurės rytiniame Bosaso uostamiestyje, kuris įsikūręs pusiau autonominiame Puntlando regione.

„Saugumo pajėgos sustabdė besiartinantį įtariamąjį, tačiau jis susisprogdino ir užmušė penkis žmones. Per sprogimą žuvo vienas iš saugumo pareigūnų ir keturi civiliai“, – sakė vietos policijos pareigūnas Mohamedas Dahiras Adanas.

Sprogimas driokstelėjo šalia viešbučio, kuriame dažnai renkasi vietos pareigūnai, sakė liudininkai.

„Manau, sprogdintojas bandė taikytis į viešbutį, bet buvo sustabdytas patikros punkte, esančiame netoli to viešbučio, ir nusprendė detonuoti savo sprogmenis“, – sakė įvykio liudininkas Awke Mohamedas.

Puntlandas įkūrė savo vyriausybę 1998 metais, tačiau nepaskelbė visiškos nepriklausomybės, kitaip negu gretimas Somalilandas.

Šis regionas dažnai nukenčia nuo su „al Qaeda“ siejamo judėjimo „al Shebab“ kovotojų atakų. Be to, jame veikia ir atskira kovotojų grupuotė, deklaravusi ištikimybę IS.

Nors ši grupuotė kol kas nesulaukia daug palaikymo, „al Shebab“ stengiasi atsikratyti visų varžovų, reiškiančių palaikymą IS.