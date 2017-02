Nusivylę ir susiskaldę JAV demokratai rinks savo lyderį

Opozicijoje esantys demokratai ruošiasi itin svarbiems 2018 metų kadencijos vidurio rinkimams ir ilguoju laikotarpiu – 2020 metų prezidento rinkimams.

Nors dabartinė kova dėl Demokratų nacionalinio komiteto (DNK) pirmininko posto lems partijos ateitį, kai kurie šiuos rinkimus laiko grumtynėmis tarp stovyklų, palaikančių prezidento rinkimus pralaimėjusią kandidatę Hillary Clinton ir jos liberalųjį pirminių rinkimų varžovą Bernie Sandersą.

Kampanijos favoritais laikomi ispanakalbių šeimoje gimęs Tomas Perezas, buvęs prezidento Baracko Obamos administracijos darbo sekretorius, kurį palaiko isteblišmentas, ir afroamerikietis Keithas Ellisonas, pirmasis kada nors į Kongresą išrinktas musulmonas, atstovaujantis partijos progresyviajam sparnui ir paliekantis atvirą galimybę siekti D.Trumpo apkaltos.

Pasirinkimo ratas sumažėjo: Pietų Karolinos demokratų vadovas Jaime Harrisonas ketvirtadienį pasitraukė iš kovos ir išreiškė palaikymą T. Perezui. Kulminacija įvyks šeštadienį, kai bus balsuojama per DNK susitikimą Džordžijos valstijos mieste Atlantoje.

Per trečiadienio vakarą vykusius debatus su keliais kandidatais į DNK vadovo postą T. Perezas ir K. Ellisonas dėstė panašų požiūrį į vadovavimą partijai.

Jie pripažino, kad reikia pasiųsti tvirtą ekonominę žinią darbininkams ir viduriniosios klasės amerikiečiams, nes daugelis jų per praeitų metų kampaniją sakė, kad jaučiasi esantys apleisti demokratų.

55 metų T.Perezas sakė, kad demokratams reikia „sugrįžti prie pagrindinių dalykų“, lankyti rinkėjus visose 50 valstijų ir apskritus metus dėti organizacines pastangas, siekiant priminti Amerikos darbininkams, jog Demokratų partija atstovauja jų vertybėms ir interesams.

„Kai vadovaujame savo žinia – mūsų ekonominės galimybės žinia – štai kaip mes laimime“, – jis sakė per debatus, transliuotus televizijos CNN.

Pasitikėjimo krizė

T. Perezas taip pat perspėjo, kad demokratams reikia pertvarkyti savo prezidentinių pirminių rinkimų sistemą, nes dabartinė tvarka, anot jo, sukėlė „pasitikėjimo krizę“ dėl nepakankamo skaidrumo.

Jis ir kiti kandidatai, puikiai suvokiantys, kad demokratai pasirodė prasčiau negu respublikonai per rinkimus į valstijų parlamentus ir gubernatorių postus, pabrėžė, kad partijai reikalingi nauji jauni talentai.

Tuo tarpu 53 metų K. Ellisonas laikomas šios kampanijos maištininku.

Jis palaikė B. Sandersą per demokratų pirminių rinkimų kampaniją ir, panašiai kaip T. Perezas, žadėjo atkurti partijos reputaciją, pasisakant už sąžiningą prekybą, investicijas į infrastruktūrą ir socialinio draudimo sistemos išsaugojimą.

D. Trumpas „pavogė demokratų žinią“, kai per savo kampaniją nuolat primindavo darbininkams ir viduriniosios klasės rinkėjams, jog jis yra kandidatas, įsiklausantis jų rūpesčius, pažymėjo K. Ellisonas.

Neabejotina, kad D. Trumpas rinkimus į DNK pirmininko postą stebi labai atidžiai. Anksčiau šią savaitę jis savo „Twitter“ žinutėje apie K. Ellisoną rašė, kad „jis yra žmogus, anksti prognozavęs, kad aš laimėsiu!“

Be to, per šią kampaniją iškilo kitas perspektyvus kandidatas: 35 metų Pete'as Buttigiegas, charizmatiškas Indianos valstijos miesto Saut Bendo meras.

Jam palaikymą išreiškė prezidento posto siekęs Martinas O'Malley ir buvęs Vermonto gubernatorius Howardas Deanas, pats anksčiau kandidatavęs į prezidentus ir ėjęs DNK pirmininko pareigas.

„Vilkas įlindo per vartus ir dabar ėda mūsų avis. Mums reikia jį atvesti prie tikrosios opozicijos – tai yra, respublikonų“, – per debatus P.Buttigiegas sakė per debatus.

D. Trumpo Baltųjų rūmų skleidžiamas melas turi būti „sutinkamas faktais ir pasipiktinimu“, pridūrė jis. Tačiau demokratams taip pat reikia „vėl pradėti kalbėtis su žmonėmis ir apie žmones, jų kasdienį gyvenimą“.

Penktadienį pati H. Clinton pasiuntė žinią besirenkantiems demokratams, ragindama juos „toliau kovoti ir išsaugoti tikėjimą“, taip pat susitelkti į artėjančius svarbius rinkimus.

„Iššūkiai, kuriuos patiriame kaip partija ir šalis, yra tikri“, – sakoma jos vaizdo pranešime.

„Taigi, dabar labiau negu bet kada turim išlikti aktyvūs – tiek realiame pasaulyje, tiek internete, pasiekti naujus rinkėjus, jaunimą ir visus, norinčius geresnės, stipresnės, sąžiningesnės Amerikos“, – pridūrė H. Clinton.

Kad laimėtų, kandidatas šeštadienį turi surinkti daugumą iš 447 DNK narių balsų. Jeigu nei vienas kandidatas neužsitikrins daugumos per pirmąjį balsavimą, komiteto nariai balsuos, kol kuris nors kandidatas iškovos pergalę.