Neįprasta gyvenimo istorija: didžiąją gyvenimo dalį kalėjime praleidęs šimtametis nusikaltėlis jau laisvas

J. S. Franzese kalėjime praleido didžiąją savo gyvenimo dalį. Kaip skelbia „Newsday“, JAV kalėjimų biuras net šešis kartus patenkino jo malonės prašymą.

Paskutinį kartą už grotų amerikietis atsidūrė 2010 metais būdamas 93 metų. Jis buvo pripažintas kaltu dėl turto prievartavimo. Nuo jo koordinuojamos nusikalstamos veiklos kentėjo Niujorko striptizo klubai.

Kol kas žurnalistams nepavyko susisiekti su federalinio kalėjimo atstovais, kurie būtų galėję patvirtinti paleidimo faktą ir pakomentuoti jo bylą.

J. S. Franzese buvo išteisintas keliose nužudymo bylose, tačiau 1967 metais nuteistas 50 metų kalėjimo. Tada jis buvo pripažintas kaltu dalyvavęs ginkluotame banko apiplėšime. Tą kartą jis buvo į laisvę paleistas anksčiau laiko patenkinus malonės prašymą.

Colombo family underboss and a living mob legend John ''Sonny'' Franzese is out of the prison at age 100. pic.twitter.com/afU17RkoRS

— Mob History (@MobsterHistory) June 24, 2017