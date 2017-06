NATO vadovas paskyrė koordinatorę kovai su terorizmu

Per gegužę vykusį NATO viršūnių susitikimą buvo nutarta įkurti naują kovos su terorizmu koordinatoriaus postą. Aljanso lyderiai taip pat pritarė, kad blokas oficialiai prisidėtų prie JAV vadovaujamos koalicijos kovos su džihadistų judėjimu „Islamo valstybė“ (IS).

Per ketvirtadienį Briuselyje vykstantį NATO gynybos ministrų susitikimą bus aptarta, kaip įgyvendinami nutarimai, priimti per pernai Varšuvoje vykusį Aljanso viršūnių susitikimą. Be kitų dalykų, bus atkreiptas dėmesys į didinamą Aljanso vaidmenį Baltijos šalyse ir Lenkijoje, būtinybę stiprinti transatlantinius ryšius, didinti išlaidas gynybai, intensyvinti kovą su terorizmu ir padidinti kontingentą Afganistane.

J. Stoltenbergas taip pat pateiks ataskaitą apie ES ir NATO bendradarbiavimo plėtrą.

„Praeitą mėnesį NATO lyderiai priėmė sprendimą didinti mūsų vaidmenį kovoje su terorizmu ir veiksmingumą paskirstant naštą mūsų aljanse, – atvykęs į susitikimą sakė J. Stoltenbergas. – Įstojus į koaliciją prieš „Islamo valstybę“ NATO išankstinio perspėjimo ir žvalgybos lėktuvai AWACS gegužę jau padidino skrydžių valandų skaičių, palaikant tarptautinę koaliciją.“

J. Stoltenbergas nurodė, kad paskyrė savo pavaduotoją R. Gottemoeller kovos su terorizmo koordinatore ir kad NATO žvalgybos padalinyje jau pradėjo darbą antiteroristinės žvalgybos grupė.

Aljanso vadovas pažymėjo, kad šiais metais bloko narės, išskyrus JAV, savo išlaidas gynybai padidins 4,3 procento ir kad šis finansavimas didinamas jau trečius metus iš eilės.

„Tai reiškia, kad sąjungininkai europiečiai ir Kanada per pastaruosius trejus metus gynybai papildomai skyrė apie 46 mlrd. JAV dolerių“, – sakė jis.

Pasak J. Stoltenbergo, NATO gynybos ministrai susitiks su kolegomis iš Aljansui nepriklausančios Suomijos ir Švedijos, taip pat ES diplomatijos vadove Federica Mogherini, siekiant aptarti bendradarbiavimą su Bendrija, ypač kibernetinio saugumo ir kovos su terorizmu srityse.

Generalinis sekretorius sakė, kad ministrai taip pat aptars sulaikymo komponentą Aljanso gynybos politikoje.

„Sveikiname faktą, kad darome pažangą stiprinant buvimą Lenkijoje ir Baltijos šalyse. Toliau stiprinsime savo buvimą Juodosios jūros regione“, – pabrėžė jis.