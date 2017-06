Mokytis niekada nevėlu: II pasaulinio karo veteranui įteiktas mokyklos baigimo diplomas

M. Mockermanui yra 89 metai. Kalkaskos (Mičigano valstijoje) mokyklos vadovybė ką tik jam įteikė garbės diplomą. Teikimo ceremonijoje mokyklinį išsilavinimą svajojęs įgyti vyras dalyvavo net 71-riais metais vėliau nei yra įprasta.

„M. Mockermanas pats mums paskambino ir pasiteiravo, ar nėra kokio nors kurso kurį galėtų lankyti, kad baigtų mokslus“, – CNN pasakojo Kalkaskos mokyklos direktorius Johnas Sattleris.

Netrukus J. Sattleris išsiaiškino, kad M. Mockermanas kitados suklastojo savo gimimo liudijimą ir anksti paliko mokyklą, kad prisijungtų prie karinių jūrų pajėgų per Antrąjį pasaulinį karą. Po pustrečių tarnybos laivyne metų M. Mockermanas grįžo į gimtąjį Mičiganą ir buvo priverstas ieškotis darbo. Pasiblaškęs po kelias atsitiktines darbovietes, jis apsisprendė būti geležinkelininku ir išdirbo šioje srityje net 31-us metus.

Remember Milton Mockerman, 89, of Muskegon? This weekend, the WWII vet finally graduated high school. Story tonight on @FOX17 News at 10. pic.twitter.com/tVHNuF6WGn

