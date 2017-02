Lenkija atmeta ES priekaištus dėl konstitucinio teismo reformos

„Islamo valstybės“ teroristas Amaras Husseinas sako, visą dieną mažoje vienutėje skaitantis Koraną, kad taptų geresniu žmogumi. Jis išžagino daugiau nei 200 moterų iš mažumų Irake ir dėl to nesigaili. A. Husseino teigimu, „Islamo valstybės“ vadai leido jam ir kitiems teroristams žaginti jžazidų ar kitas moteris, jei tik jie nori.

Jungtinės Karalystės (JK) premjerės Theresos May vyriausybė nori dar kartą patvirtinti, kad jos šalį su JAV sieja „ypatingas ryšys“. Be to, iš Europos Sąjungos (ES) besirengianti išstoti JK su Jungtinėmis Valstijomis tikisi pasiekti prekybos susitarimą, praneša „Reuters“.