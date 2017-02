Kinijoje sugriuvus keliems namams žuvo 7 žmonės

Venčango apygardos valdžia savo oficialiame tinklaraštyje parašė, kad iš keturių daugiaaukščių pastatų griuvėsių buvo išgelbėti du žmonės.

Nelaimė įvyko į pietus nuo Šanchajaus esančios Džedziango provincijos Vendžou miesto pakraštyje.

Pareigūnai nurodė, kad nukentėjusieji buvo išvežti į ligoninę, bet apie jų būklę nepranešama.

Kol kas ketvirtadienio rytą įvykusios pastatų griūties priežastis taip pat nežinoma.

Pastarosiomis dienomis nebuvo gauta pranešimų apie ekstremalias oro sąlygas toje vietovėje.

Venčango valdžia informavo, kad incidento priežasčiai nustatyti buvo pradėtas tyrimas.

Spalį netoli Vendžou miesto sugriuvus keliems labai prastos būklės namams žuvo 22 žmonės.

Kaip pranešama, griūtis įvyko dėl to, kad per daugelį metų pastatuose buvo įrengta papildomų aukštų, o dėl to jų konstrukcijos dar labiau susilpnėjo.