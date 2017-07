JAV sankcijos Rusijai bus paliktos, kol neišspręsti konfliktai Sirijoje ir Ukrainoje

Tuo tarpu Rusija atkakliai tvirtino dėl sankcijų nekeisianti savo politikos Ukrainoje ir Sirijoje.

„Mūsų politika Sirijoje ir Ukrainoje niekada nebuvo ir nebus nustatoma pagal JAV taikomomis sankcijomis daromą spaudimą“, - teigė parlamento Tarptautinių reikalų komiteto atstovas Konstantinas Kosačiovas.

K. Kosačiovas taip pat sakė, kad JAV politika Rusijos atžvilgiu nėra nustatoma pagal tarptautinių santykių reikalavimus, bet pagal „JAV vidaus politikos zigzagus ir konfrontaciją tarp prezidento D. Trumpo ir Kongreso“.

Sanctions were not discussed at my meeting with President Putin. Nothing will be done until the Ukrainian & Syrian problems are solved!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2017