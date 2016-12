JAV atkirtis – Rusijos diplomatams duotos 72 valandos palikti šalį

JAV Valstybės departamentas nepageidaujamais JAV paskelbė Rusijos diplomatus, dirbančius šios šalies ambasadoje Vašingtone ir Rusijos konsulate San Franciske.

Su „Reuters“ kalbėjęs neįvardijamas JAV pareigūnas sakė, kad Rusijos diplomatams nurodyta per 72 valandas palikti šalį.

Į minėtas dvi atstovybes Rusijos atstovai negalės patekti nuo penktadienio.

Kaip skelbia BBC, dvi Rusijos atstovybės uždaromos dėl žvalgybinių veiksmų.

Laukiama, kad Rusija į JAV veiksmus atsakys tuo pačiu – išsiųs iš šalies Amerikos diplomatus.

CNN rašo, kad taip pat sankcijos paskelbtos keliems asmenims ir juridiniams subjektams.

JAV Iždo departamentas nurodė, kad sankcijos bus taikomos atsakingiems už kenkėjišką elgesį rinkimų procesuose ir prieš institucijas.

Pareiškime JAV prezidentas Barackas Obama sakė, kad „visi amerikiečiai turėtų būti sunerimę dėl Rusijos veiksmų“.

Atsakomąsias JAV priemones prieš Rusiją jis pavadino „būtinomis ir tinkamomis atsakant į siekį pakenkti JAV interesams“.

B. Obama taip pat paskelbė, kad JAV išslaptins techninę informaciją, susijusią su Rusijos kibernetine veikla, siekiant padėti besirūpinantiems internetiniu saugumu JAV ir užsienyje, identifikuoti, nustatyti ir sutrikdyti pasaulinę Rusijos kenkėjiškos kibernetinės veiklos kampaniją.

Interneto portalas meduza.io ketvirtadienį nurodo, kad JAV įvedė sankcijas Rusijos Federalinės saugumo tarnybos ir Rusijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos pareigūnams, taip pat trims kompanijoms: COR Security, savarankiškai nekomercinei organizacijai „Profesionalus informatikos sistemų konstruktorių susivienijimas“ ir „Specialusis technologinis centras“.

Portalas meduza.io rašo, kad prezidento B. Obamos teigimu, šios kompanijos tiesiogiai susijusios su Rusijos žvalgybos valdybos operacijomis.

Teigiama, kad personalinės sankcijos pritaikytos Rusijos federacijos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo vadovui Igoriui Korobovui, jo pavaduotojams Vladimirui Aleksejevui, Sergejui Gizunovui ir Igoriui Kostiukovui. Taip pat – hakeriams Aleksejui Belanui ir Jevgenijui Bogačiovui.

JAV prezidentas B. Obama anksčiau gruodžio mėnesį buvo pažadėjęs imtis veiksmų dėl Rusijos vykdytų kibernetinių atakų, nukreiptų prieš Demokratų partiją ir jos kandidatę JAV prezidento rinkimuose Hillary Clinton.

Rusija neigia kaltinimus dėl kibernetinių išpuolių.

Rusijos reakcija

Maskva netruko sureaguoti į JAV veiksmus. Rusija paskelbė, kad atsakys į bet kokius „priešiškus veiksmus“.

Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova sakė, kad, reguojant į rusų diplomatų išsiuntimą iš JAV, bus imtasi panašių veiksmų. Tačiau kol kas nenurodė jokių konkrečių detalių.

Rusijos prezidento Vladimiro Putino atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas sakė, kad nėra alternatyvos atsakomosioms priemonėms, pridurdamas, jog V. Putinas neskuba priimti sprendimo.

Rusijos ambasada Jungtinėje Karalystėje „Twitter“ žinutėje paskelbė, kad B. Obamos veiksmai yra „Šaltojo karo deja vu“, o kadenciją baigiančią JAV administraciją apibūdino kaip „nesėkmingą“.

President Obama expels 35 🇷🇺 diplomats in Cold War deja vu. As everybody, incl 🇺🇸 people, will be glad to see the last of this hapless Adm. pic.twitter.com/mleqA16H8D— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) December 29, 2016