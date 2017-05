J. Assange'as džiaugiasi pergale švedams atsisakius tęsti jo bylą

„Šiandien (pasiekta) svarbi man pergalė“, – pasirodęs ambasados balkone, sušuko jis iškeldamas į orą kumštį. Joje jis išgyveno beveik penkerius metus, bijodamas išsiuntimo į Švediją.

J. Assange'as sakė turįs vilties, kad pavyks „dialogas“ su britų ir amerikiečių valdžia dėl jo ateities.

„Mano teisininkai susisiekė su Jungtinės Karalystės pareigūnais, ir mes tikimės, kad bus dialogas, kaip elgtis būtų geriausia“, – sakė jis ir dar pridūrė lygiai taip pat esąs „laimingas“ dėl galimo dialogo su Jungtinėmis Valstijomis.

J. Assange'as būtų areštuotas dėl lygtinio paleidimo sąlygų pažeidimo, nes nesutikęs, kad būtų išduotas Švedijai 2012 metais, o pasiprašęs Ekvadoro politinio prieglobsčio, ir gavęs jį apsigyveno pastarosios šalies ambasadoje.

„Kelias toli gražu dar nenueitas. Karas, tikras karas, tik prasideda“, – sakė išblyškęs J.Assange'as miniai reporterių ir grupelei savo šalininkų, stovinčių su plakatais po balkonu.

Jis pažadėjo, kad „WikiLeaks“ tęs kovą už skaidrumą vyriausybėje ir skaitmenines teises.

Jis piktinosi Švedijos kaltinimais, pareikštais jam 2010 metais.

„Kalėjime namų arešto sąlygomis, ir beveik penkeri metai ambasadoje be saulės šviesos!“ – sakė jis.

„Septyneri metai be pareikšto kaltinimo, kai vaikai užaugo be manęs. To aš negaliu atleisti. To aš negaliu užmiršti“, – sakė jis.