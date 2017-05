Italijoje nusikalstama grupuotė ir katalikiška organizacija pelnėsi iš migrantų

Italijos policija smogė nusikalstamai organizacijai, kuri buvo prasiskverbusi į vieną didžiausių šalyje migrantų priėmimo centrų ir pelnėsi iš prieglobsčio prašytojų, o jai talkino viena katalikiška organizacija.

Įtakingam Kalabrijos nusikalstamam sindikatui „Ndrangeta“ ('Ndrangheta) priklausantis klanas „Arena“, kaip teigiama, pelnėsi teikdamas paslaugas Izola di Kapro Ricute esančiam centrui ir savinosi migrantams skirtus valstybės pinigus.

„Daugiau nei pusė tūkstančio agentų praėjusią naktį dalyvavo areštuojant 68 žmonės... kaltinamus ryšiais su mafija, pinigų prievartavimu, neteisėtu ginklų laikymu, sukčiavimu, valstybės lėšų grobstymu ir vagyste“, – rašoma Kalabrijoje esančio Katancaro miesto policijos išplatintame pranešime.

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad „klanas, siekdamas naudos, daugiau nei dešimtmetį kontroliavo Izola di Kapro Ricute esančio centro, kuriame laikoma iki 1 500 migrantų, vadovybę“.

Policija areštavo Leonardą Sacco, vadovaujantį katalikų organizacijai „Misericordia“ (Gailestingumas), kuri oficialiai vadovauja šiam centrui. 35 metų L. Sacco mėgo pasigirti ryšiais su įtakingais Italijos politikos veikėjais.

Per operaciją taip pat buvo sulaikytas vietos kunigas Edoardas Scordio, praneša Italijos žiniasklaida.

Policijos teigimu, klanas „Arena“, padedamas L. Sacco, užsitikrindavo, kad konkursus teikti įvairias paslaugas centrui, pavyzdžiui, rūpintis maitinimu, laimėtų organizacijos, įsteigtos specialiai tam tikslui, taip pat kiti „Ndrangetos“ klanai.

Jis taip pat tiekė maitinimo paslaugas priėmimo centrui Viduržemio jūros Lampedūzos saloje, kuri kelis pastaruosius metus buvo Europą užklupusios rimčiausios nuo Antrojo pasaulinio karo laikų pabėgėlių humanitarinės krizės smaigalyje.

„Nesami migrantai“

Italijos kovos su mafija komisijos vadovė Rosy Bindi sakė, kad ši policijos operacija yra „svarbus kovos su „Ndrangeta“ ir mafijos prasiskverbimu į migrantų reikalų valdymą rezultatas“.

Šiuo metu apie 175 tūkst. žmonių gyvena priėmimo centruose, kur valstybė garantuoja jiems mitinimą, aprūpina drabužiais, užtikrina galimybę mokytis italų kalbos, jiems teikiama psichologinė pagalba, gydymo paslaugos ir skiriama šiek tiek lėšų asmeninėms reikmėms.

Italijos finansų ministerijos vertinimais, šiais metais migrantų priėmimas šaliai atsieis apie 3 mlrd. eurų. Tiksli suma priklausys nuo to, kiek migrantų bus išgelbėta Viduržemio jūroje ir atgabenta į šalį.

Šįmet jau atvyko daugiau nei 45 tūkst. žmonių – 44 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai.

Kalabrijos centras jau seniai buvo pareigūnų dėmesio centre. 2015 metais Italijos žurnale „L'Espresso“ buvo publikuotas tiriamasis straipsnis, kuriame teigta, kad stovyklos vadovybė vagia migrantams skirtas lėšas ir pelnosi marindama juos badu.

Krotonės prefektūra 2014-aisiais pranešė, kad oficialus centre registruotų žmonių skaičius, regis, yra smarkiai išpūstas, o centro vadovybė už „nesamus migrantus“ žeriasi sau į kišenes valstybės lėšas.

„L'Espresso“ žiniomis, policijos ataskaitoje buvo minima, kad ši suma siekė daugiau nei 10 tūkst. eurų per dieną.

2013 metais sveikatos patikrinimo metu buvo nustatyta, kad prieglobsčio prašytojams buvo skiriamos labai mažos porcijos maisto, kurio galiojimo terminas jau būdavo pasibaigęs. Be to, centre be suaugusių artimųjų neteisėtai gyveno 70 nepilnamečių, kurie neturėjo jokio apavo ir miegojo angare, kuriame buvo vos du tualetai.

Klanas „Arena“ 2012 metais atsidūrė žiniasklaidos dėmesio centre, kai policija iš jo narių konfiskavo 350 mln. eurų vertės turto, įskaitant vieną didžiausių Europoje vėjo jėgainių parką.