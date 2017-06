Išpuolius Teherane surengę teroristai buvo „Islamo valstybės“ užverbuoti iraniečiai

Teherane teroristinius išpuolius surengę asmenys, aukšto vyriausybės atstovo teigimu, buvo „Islamo valstybės“ (IS) užverbuoti iraniečiai, praneša agentūra AFP. Šeši vyrai „buvo iraniečiai, prie „Daeš“ (IS) prisijungę įvairiose šalies dalyse“, per valstybinę televiziją sakė aukštas Nacionalinės saugumo tarybos narys Resa Seifollahi.