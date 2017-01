Remiantis AP, per pirmadienio išpuolį žuvo mažiausiai 10 žmonių, o dar 22 buvo sužeisti.

Remiantis saugumo ir medicinos pareigūnais, išpuolis Arišo mieste Sinajaus pusiasalyje įvykdytas po kelių menkesnių sprogdinimų, kuriuos surengė po juodomis kaukėmis veidus slepiantis ekstremistai.

Skelbiama, kad susproginti trys policijos pastato aukštai. Kol kas iš griuvėsių pavyko ištraukti 10 žmonių (visi jie policijos pareigūnai) palaikus. Baiminasi, kad aukų skaičius dar augs. Nukentėjusieji gydomi ligoninėje.

Per išpuolį du saugumo poste buvę pareigūnai nenukentėjo. Yra informacijos, kad teroristai paėmė įkaitų.

Šiukšliavežė buvo pavogta prieš kelias dienas, patvirtino pareigūnai ir pridūrė, kad transporto priemonė buvo specialiai sutvirtinta, siekiant padaryti daugiau žalos.

Kol kas atsakomybės už išpuolį dar niekas neprisiėmė, nors teroristai turėjo teroristinės organizacijos „Islamo valstybė“ sąjungininkų Egipte ženklus.

Minėtoji teroristinė organizacija pastaruoju metu veikia itin aktyviai.

Heavy clashes can be heard in this video taken from al-Arish, #ISIS attack still ongoing following car bomb explosion in #Sinai pic.twitter.com/bypjzTTU64

— Michael Horowitz (@michaelh992) January 9, 2017