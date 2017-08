Vis dėlto Katalonijos vidaus reikalų ministras Joaquimas Fornas sakė vietos radijui, kad „viskas rodo, jog mikroautobuso vairuotojas yra Younesas Abouyaaqoubas“.

Manoma, kad šis 22 metų marokietis yra paskutinis dar nesučiuptas ir nenukautas 12 asmenų kuopelės, siejamos su praeitos savaitės išpuoliais Barselonoje ir pajūrio kurorte Kambrilse, narys.

Besislapstantis Barselonos atakos vykdytojas yra „pavojingas ir gali būti ginkluotas“, pirmadienį pranešė Katalonijos policija.

Policija socialiniame tinkle „Twitter“ išplatino keturias 22 metų įtariamojo Youneso Abouyaaqoubo“ nuotraukas, kuriose vyras trumpais tamsiais plaukais matomas dėvintis dryžuotus marškinėlius.

Pareigūnai visuomenės prašo „suteikti kaip įmanoma daugiau (informacijos)“.

🇬🇧22-year-old Moroccan, Younes Abouyaaqoub is sought as the author of the #LasRambas #Barcelona terrorist attack

MAXIMUM DISSEMINATION !!! pic.twitter.com/S3HNkIIuhg

— Julián Mateos. 🛰 (@MarquesdCaceres) August 21, 2017

Tyrėjai sutelkė dėmesį į imamą Abdelbaki Es Satty, įtariamą radikalizavus šiuos jaunuolius Ripolio miestelyje Pirėnų kalnų papėdėje.

Tame miestelyje gyveno arba užaugo keli iš įtariamųjų, tarp jų Y. Abouyaaqoubas.

Policija pirmadienio rytą ten surengė daugiau reidų, nurodė J.Fornas.

Pasak policijos, minėtas imamas anksčiau buvo nuteistas kalėti ir palaikė ryšius su vienu asmeniu, ieškomu dėl įtariamo terorizmo. Vis dėlto ministras daugiau detalių nepateikė.

Dienraštis „El Mundo“ nurodė, kad A. Es Satty kalėjime susidraugavo su Rachidu Aglifu, atliekančiu 18 metų laisvės atėmimo bausmę dėl 2004 metų sprogdinimų Madrido traukiniuose, nusinešusių 191 žmogaus gyvybę.

Belgijos prokurorai taip pat nurodė, kad imamas kurį laiką praleido šioje šalyje, bet daugiau informacijos nepateikė.

Imamas yra dingęs nuo praeito antradienio. Šeštadienį policija atliko kratą jo bute.

Pareigūnai iškėlė prielaidą, kad dvasininkas galbūt žuvo trečiadienio vakarą per sprogimą viename name Alkanaro miestelyje, esančiame maždaug už 200 km į pietvakarius nuo Barselonos. Manoma, kad tame name džihadistai gamino sprogstamuosius užtaisus, rengdamiesi didelei teroro atakai. Ten policija rado 120 dujų balionų.

Katalonijos policijos vadas Josepas Lluisas Trapero žurnalistams sakė, kad sprogimo vietoje aptikta TATP (acetono peroksido arba tricikloacetono peroksido) pėdsakų. Šiuos namudinius sprogmenis per savo atakas dažnai naudodavo džihadistų judėjimas "Islamo valstybė" (IS).

Manoma, kad įtariamieji netyčia sukėlė sprogimą minėtame name išpuolio Barselonoje išvakarėse. Tikėtina, kad ši klaida privertė ekstremistus pakeisti ir paankstinti savo išpuolio planus.

Dėl to jie mikroautobusu rėžėsi į žmones Barselonos centrinėje La Ramblos alėjoje. Ten žuvo 13 žmonių, dar apie 100 buvo sužeisti.

Keliomis valandomis vėliau panaši ataka buvo įvykdyta Kambrilse - ten žuvo viena moteris. Šiame pajūrio kurorte policija nušovė penkis užpuolikus, apsijuosusius netikrais mirtininkų sprogdintojų diržais ir ginkluotus peiliais.

IS prisiėmė atsakomybę dėl abiejų atakų. Manoma, kad tai yra pirmieji šios grupuotės išpuoliais Ispanijos teritorijoje.

Nušautas teroristas

Ispanijos žiniasklaida pirmadienio vakare pranešė, kad medžiojant mikroautobuso vairuotoją Barselonos vakaruose buvo nušautas vyras, dėvintis savižudžio diržą.Ispanijos policija patvirtino, kad saugumo pajėgų pirmadienį nušautas vyras yra Younesas Abouyaaqoubas – 22 metų marokietis, kaip įtariama, praeitą savaitę mikroautobusu įsirėžęs į minią Barselonoje ir nužudęs 13 žmonių.

Vyras, apsijuosęs į mirtininko sprogdintojo bombą iš pažiūros panašiu diržu, buvo nukautas Subiratso savivaldybėje, maždaug už 60 km nuo Barselonos.

„Galime patvirtinti, kad asmuo nušautas per incidentą Subirato savivaldybėjė yra Younesas Abouyaaqoubas, teroristinio išpuolio Barselonoje vykdytojas“, – „Twitter“ rašė Katalonijos policija.

Įtariama, kad būtent 22 metų Y.Abouyaaqoubas ketvirtadienio popietę mikroautobusu rėžėsi į minias turistų ir gyventojų judrioje La Ramblos alėjoje Barselonos centre. Per išpuolį žuvo 13 žmonių, daugiau kaip 100 buvo sužeisti.

Manoma, kad įtariamasis pabėgo iš įvykio vietos, mirtinai subadė vieną vyrą, pagrobė jo automobilį ir pabėgo iš miesto, prasiveržęs pro policijos užkardą.

Penktadienį paryčiais, praėjus kelioms valandoms po atakos Barselonoje, kiti Y.Abouyaaqoubo teroristų kuopelės nariai lengvuoju automobiliu rėžėsi į žmones pajūrio kurorte Kambrilse. Po to vienas jų peiliu mirtinai sužalojo moterį.



Visi penki tuo automobiliu važiavę jaunuoliai buvo nušauti policijos. Manoma, kad jie priklausė 12 asmenų kuopelei, kurios visi kiti nariai buvo sučiupti arba nebegyvi.



Pareigūnų nuomone, Y.Abouyaaqoubas buvo vienintelis tebesislapstantis šios grupuotės narys.