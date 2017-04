Irake per antskrydžius netoli Sirijos sienos žuvo per šimtą kovotojų

Šeštadienio pranešime sakoma, kad per antskrydžius smogta trims IS taikiniams atokiame šiaurės vakariniame Baadžo mieste, esančiame šalia sienos su Sirija. Pranešama, kad žuvo 150-200 kovotojų. Pranešime teigiama, kad tie kovotojai atvyko iš Sirijos; taigi tai gali reikšti, kad IS pajėgos vis dar gali laisvai kirsti valstybių sienas.

Vyriausybės pranešime nenurodoma, kada buvo surengti tie antskrydžiai, o pareigūnai nepateikė daugiau detalių. Kol kas pranešimas oficialiai nepatvirtintas.

Irako oro pajėgų ir JAV vadovaujamos tarptautinės koalicijos rengiami oro smūgiai yra itin svarbūs kelis mėnesius besitęsiančioje operacijoje, per kurią bandoma atsiimti iš džihadistų Mosulo kontrolę. Sausį Irako pareigūnai paskelbė, kad rytų Mosulas buvo „pilnai išvaduotas“. Dabar tęsiasi kova dėl vakarinės miesto dalies.