Indijos nuotakoms alkoholikus vyrus siūloma auklėti specialiomis lazdomis

Ministro teigimu, alkoholizmas vietos moterims yra viena iš opiausių problemų. „Kai tik nuvažiuoju į provinciją, mane užpuola moterys, reikalaudamas uždrausti alkoholį“, – CNN pasakojo ministras.

Skelbiama, kad jų sutuoktiniai neretai visus uždirbtus pinigus paprasčiausiai prageria, namo šeimai parneša tik mažąją dalį arba neparneša nieko.

„Jeigu šeimos pajamos yra 100 rupijų, tai mažiausiai 50 rupijų išleidžiama alkoholiui“, – sako G. Bhargavaperis. Be to, dauguma su nuo alkoholio priklausomais vyrais gyvenančių moterų patiria ir smurtą artimoje aplinkoje.

