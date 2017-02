Graikijos mieste dėl rastos nesprogusios aviacijos bombos ruošiamasi evakuoti 75 tūkst. žmonių

Graikijos šiaurinio Salonikų miesto valdžia penktadienį dalijo gyventojams skrajutes ir iškabino skelbimų, perspėjančių, kad apie 75 tūkst. žmonių turės būti evakuoti, išminuotojams ruošiantis neutralizuoti nesprogusią Antrojo pasaulinio karo laikų 500 svarų (227 kg) aviacijos bombą.

Šio sprogmens, rasto atliekant kasinėjimo darbus vienoje degalinėje, išminuotojai imsis sekmadienį, o ši operacija gali trukti apie šešias valandas. Sekmadienį nuo 7 val. vietos (ir Lietuvos) laiku bus evakuoti visi gyventojai beveik 2 km spinduliu aplink tą degalinę. Pareigūnai taip pat turės evakuoti netoliese esančią pabėgėlių stovyklą, kurioje gyvena apie 450 žmonių.

Ši bomba, numesta per aviacijos antskrydį, buvo rasta praeitą savaitę kasant duobę naujiems degalų rezervuarams.

Dėl šio incidento trijose Salonikų savivaldybėse buvo paskelbta nepaprastoji padėtie, o evakuacijos operacijoje dalyvaus apie tūkstantis policininkų ir 300 savanorių, naujienų agentūrai AP sakė miesto administracijos vadovo pavaduotoja Vula Patulidu (Voula Patoulidou).

„Toks įvykis – pirmasis Graikijoje, – sakė ji. – Visų gyventojų perkėlimas yra privalomas, ir mes eisime nuo durų prie durų, kad įsitikintume, jog visi išvyko.“

Per bombos neutralizavimo operaciją bus uždaryta netoliese esanti Salonikų tolimųjų reisų autobusų stotis. Be to, bus sustabdytas ir traukinių eismas, nes pagrindinė geležinkelio linija kerta evakuacijos zoną.

Bus sustabdytas eismas netoliese esančia didele gatve, o aplinkinėse bažnyčiose nevyks pamaldos.

Kariuomenės atstovas pulkininkas Nikas Fanijas sakė, kad bombos išorė smarkiai paveikta laiko, todėl neįmanoma nustatyti, ar ji buvo numesta vokiečių, ar sąjungininkų. Vis dėlto vienas gyventojas pasakojo prisimenąs dieną, kai ji buvo numesta.

„1944 metų rugsėjo 17 dieną bombardavo anglų ir amerikiečių lėktuvai. Tai įvyko sekmadienį apie pietus“, – sakė 86 metų Giorgas Gerasimu, kurio namas yra maždaug už 800 metrų nuo vietos, kur buvo rasta bomba.

„Matėm, kaip atskrenda lėktuvai“, – pridūrė jis.

Pasak G.Gerasimu, šio antskrydžio taikinys buvo vokiečių geležinkelio infrastruktūra.

Nacistinė Vokietija buvo okupavusi Graikiją nuo 1941 metų iki 1944 metų spalio.

G.Gerasimu, kuris tuo metu buvo 13-metis, pasakojo kasdien su draugais eidavęs į geležinkelio stotį atsiimti maisto davinių.

„Tądien kažkas man pasakė, kad turiu išeiti – ir galiausiai mes išėjome, – G.Gerasimu sakė AP. – Kai išgirdom sirenas, su draugais įšokom į griovį ir likom gyvi.“

Vis dėlto vienam iš jo draugų nepasisekė – 10-metis Panagiotis žuvo per tą antskrydį, pridūrė G.Gerasimu, laikydamas išsaugotą to berniuko nuotrauką.

Per sekmadienį organizuojamą evakuaciją gyventojai bus išvežioti į mokyklas, sporto sales ir kultūros centre kitose miesto vietose, o evakuacijos zoną apsups policija.

Kariuomenės išminuotojai pirmiausiai mėgins neutralizuoti bombos sprogdiklį. Po to sprogmuo bus išvežtas į armijos šaudyklą, kur bus sprendžiama dėl tolesnių veiksmų, sakė vienas kariškių atstovas.

„Visos su sprogmenimis susijusios operacijos būna sudėtingos“, – pripažino jis.

Vis dėlto kai kurie gyventojai sakė esantys susirūpinę, kad turės palikti tuščius namus.

„Tikrai nerimauju dėl savo namo – labiausiai, kad vagys gali pasinaudoti evakuacija, – skundėsi 44 metų Giorgas Aravijas. – Tikiuosi, bus imtasi apsaugos priemonių.“