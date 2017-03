D. Trumpo sveikinimas moterims sukėlė pasipiktino bangą socialiniame tinkle

Seksistiniais ir nepagarbiais pareiškimais moterų atžvilgiu garsėjančio Amerikos prezidento teiginys „apie didžiulę pagarbą moterims“ kaip reikiant papiktino nemažai „Twitter“ bendruomenės narių.

„Labai gerbiu moteris, daug jų vaidmenų yra gyvybiškai svarbūs kuriant mūsų visuomenę ir mūsų ekonomiką“, – parašė D. Trumpas.

I have tremendous respect for women and the many roles they serve that are vital to the fabric of our society and our economy.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 8, 2017

„Minint Tarptautinę moters dieną, kviečiu kartu pagerbti ypatingos svarbos moterų vaidmenį tiek čia Jungtinėse Valstijose, tiek visame pasaulyje“, – pridūrė po minutės.

On International Women's Day, join me in honoring the critical role of women here in America & around the world.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 8, 2017

Šimtai D. Trumpo raginimą kartu pagerbti „ypatingos svarbos moterų vaidmenį“ įvertino prisimindami jo įžeidžiančius komentarus, kuriais 2005 metais jis žarstėsi kartu su buvusiu „Access Hollywood“ vedėju Billy Bushu.

Žmonės taip pat prisiminė ir tai, kad D. Trumpas, apsuptas išskirtinai vyrų pasirašė vykdomąjį įsaką prieš abortus.

Rinkimų kampanijos metu D. Trumpas taip pat buvo aršiai kritikuotas dėl „The Washington Post“ paskelbė vaizdo ir garso įrašą, kuriame D. Trumpas ypatingai vulgariai atsiliepia apie moteris.

Garso įraše girdima, kad D. Trumpas giriasi, kad bandė turėti lytinių santykių su ištekėjusia moterimi, kaip graibė moteris. „Kai esi žvaigždė, jos tau leidžia daryti, ką nori... Pagraibyti už... (moters lytinių organų)“, - kalba D. Trumpas įraše, kuris, kaip skelbiama, įvyko 2005 m.

Vėliau Respublikonų kandidatas D. Trumpas išplatino atsiprašymą už šį seniai įvykusį privatų pokalbį, tuo pripažindamas, kad įrašas tikras.

@realDonaldTrump by separating mothers and children, not just at airports, but at the Mexican border: https://t.co/KvlVpJll6C— Matt Haig (@matthaig1) March 8, 2017

Grab them by the pussy https://t.co/IjplIKIxMY— Eivind Trædal (@eivindtraedal) March 8, 2017

@realDonaldTrump how many women in your cabinet?— ton skeel (@naughtyT) March 8, 2017