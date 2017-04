D. Trumpo aplinka atskleidė savo turtus

Ši informacija buvo paviešinta kartu su daugybe kitų dokumentų, kuriuose atskleidžiami duomenys apie aukšto rango Baltųjų rūmų pareigūnų turtą ir finansus, šiems pradėjus darbą vyriausybėje.

I. Trump priklausančios viešbučio „Trump International“, esančio maždaug pusiaukelėje tarp Baltųjų rūmų ir Kapitolijaus, akcijos yra vienas iš jos pajamų šaltinių, kuris gali būti interesų konflikto priežastimi.

Kritikai pažymėjo, kad interesų grupės ar užsienio vyriausybės gali apsistoti prabangiame viešbutyje, kad užsitarnautų administracijos palankumą.

Baltųjų rūmų dokumentai rodo, kad I. Trump ir J. Kushneris, kurie yra oficialūs artimi prezidento patarėjai, dar gauna pajamų iš holdingų, vertinamų nuo 240 mln. iki 740 mln. dolerių (225–695 mln. eurų).

I. Trump, neseniai paskelbusi, kad oficialiai užims postą prezidento administracijoje, bet už tai neims atlyginimo, nežada atsisakyti savo dalies „Trump International“.

Remiantis I. Trump sutuoktinio pateikta informacija, jai priklausanti viešbučio akcijų dalis vertinama 5–25 mln. dolerių (4,7–23,4 mln. eurų). Nuo 2016-ųjų sausio iki 2017-ųjų kovo ji gavo 1–5 mln. dolerių (939 tūkst.–4,7 mln. eurų) pajamų už nuomą arba honorarų, rodo dokumentai.

Neseniai J. Kushnerį jo uošvis respublikonas D. Trumpas paskyrė naujo Baltųjų rūmų biuro vadovu, kuris mėgins pritaikyti idėjas iš verslo pasaulio vyriausybės veiklai supaprastinti, pranešė dienraštis „The Washington Post“.

36 metų vyras yra aukšto rango D. Trumpo patarėjas, darantis jam didelę įtaką vidaus ir užsienio reikalų klausimais.

Kaip rodo dokumentai, J. Kushneris paliko aukšto rango pareigas daugiau kaip 200 kompanijų, susijusių su jo šeimos nekilnojamojo turto verslu, tačiau ir toliau gaus pajamų iš daugelio holdingų, susijusių su verslo imperija, kuriai jis vadovavo drauge su savo tėvu.

Bannono ir Cohno turtas

Baltųjų rūmų paskelbtuose dokumentuose yra ir informacijos apie banko „Goldman Sachs“ buvusio vadovo ir dabartinio Baltųjų rūmų Nacionalinės ekonomikos tarybos pirmininko Gary Cohno bei D. Trumpo vyriausiojo stratego Stepheno Bannono turtą.

G. Cohnas deklaravo turįs 253–611 mln. dolerių (237–573 mln. eurų) turto, o jo pajamos 2016-aisiais siekė 77 mln. dolerių (per 72 mln. eurų).

Tuo tarpu svarbiausias S. Bannono turtas – privati konsultavimo firma, kurios vertė siekia nuo 5 iki 25 mln. dolerių (4,7–23,4 mln. eurų). Jis taip pat yra išnuomojęs nekilnojamojo turto, vertinamo iki 10,5 mln. dolerių (9,9 mln. eurų) ir laiko iki 2,25 mln. dolerių (2,1 mln. eurų) banke.

S. Bannonas nurodė gavęs 191 tūkst. dolerių (179 tūkst. eurų) už konsultacines paslaugas iš konservatyvaus leidinio „Breitbart News Network“, kuriam anksčiau vadovavo. Be to, jis deklaravo uždirbęs per 125 tūkst. dolerių (117 tūkst. eurų) už darbą kompanijoje „Cambridge Analytica“, kuri užsiima duomenų analize, ir buvo pasamdyta D. Trumpo kampanijos.

Be kita ko, jis nurodė gavęs 61 tūkst. dolerių (57 tūkst. eurų) atlyginimą iš vienos konservatyvios ne pelno grupės.

D. Trumpo administracija laikoma viena turtingiausių per visą JAV istoriją. Leidinys „Bloomberg“ jo kabineto ir vyresniųjų darbuotojų turtą vertina apie 12 mlrd. dolerių (11,3 mlrd. eurų).

Trumpo verslas neparduotas

Nuo pat D. Trumpo pergalės prezidento rinkimuose didžiulė jo verslo imperija atsidūrė etikos ekspertų akiratyje. Teigiama, kad ji gali išprovokuoti stambių interesų konfliktų.

Prieš tapdamas prezidentu sausį D. Trumpas sakė formaliai perduosiantis „visišką“ savo verslo imperijos kontrolę savo suaugusiems sūnums Donui jaunesniajam ir Ericui, kad išvengtų interesų konfliktų, bet sakė nesirengiąs parduoti savo verslo.

„Trump Organization“, kurios viešbučių, golfo klubų ir prabangių gyvenamųjų dangoraižių tinklas yra išsidėstęs 20 šalių, neįtraukta į akcijų rinką, todėl viešai savo statistikos neskelbia.

Pats D. Trumpas vis dar nesutinka paskelbti savo mokesčių deklaracijų, todėl apie kitus jo interesus nežinoma daug informacijos.

38 metų Donas jaunesnysis ir 32 metų Ericas yra vyriausi D. Trumpo sūnūs iš pirmos jo santuokos. Šiuo metu jie eina „Trump Organization“ vykdomųjų viceprezidentų pareigas.

Asmeninė D. Trumpo advokatė Sheri Dillon pažadėjo, kad naujasis prezidentas „sukurs apsaugos (priemonių)“, kad parodytų, jog jo veiksmai „skirti jų (sūnų) naudai, o ne jo finansinių interesų rėmimui“.