D. Trumpas skelbia naujas sankcijas Iranui – jie žaidžia su ugnimi

Naujos sankcijos palies 13 žmonių ir 12 kompanijų.

BREAKING: Trump administration imposes sanctions on 13 people and 12 companies in response to Iranian ballistic missile test.— The Associated Press (@AP) February 3, 2017

Kiek anksčiau Donaldas Trumpas griežtai sukritikavo Iraną savo „Twitter“ paskyroje sakydamas, kad jis nebus toks atlaidus, kaip buvęs prezidentas Barackas Obama ir kad Iranas „žaidžia su ugnimi“.

Iran is playing with fire - they don't appreciate how "kind" President Obama was to them. Not me!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 3, 2017