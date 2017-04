Buvusiai Pietų Korėjos prezidentei pateikti kaltinimai korupcijos byloje

Buvusi šalies vadovė potencialiai gali būti nuteista kalėti iki gyvos galvos.

Oficialių kaltinimų pateikimas yra dar vienas pažeminimas buvusiai Pietų Korėjos prezidentei, kuri buvo nušalinta po taikių masinių protestų. Park Geun-hye apkalta buvo pradėta praėjusių metų pabaigoje, o oficialiai savo posto ji neteko kovą. Nuo praėjusio mėnesio ji yra suimta ir laikoma kalėjime netoli Seulo.

Buvusi prezidentė kaltinama tuo, kad su savo artima drauge ir patikėtine iš verslo prievartavo pinigus, reikalavo kyšių ir įvykdė kitokių nusikaltimų. Oficialiame Seulo prokurorų paskelbtame kaltinamajame akte nurodoma daug nusikaltimų, įskaitant piktnaudžiavimą tarnyba, turto prievartavimą, korupciją ir valstybės paslapčių nutekinimą.

Park Geun-hye teismo proceso metu bus toliau laikoma kalėjime. Ji bus atvežama į Seulo teismą, kai po kelių savaičių prasidės teismo procesas, galintis trukti iki pusmečio.

65 metų Park Geun-hye slapta patikėtinė ir įtariama bendrininkė Choi Soon-sil jau teisiama už tai, kad naudodamasi ryšiais su prezidente privertė šalies kompanijas, tarp jų elektronikos milžinę „Samsung“, „paaukoti“ beveik 70 mln. dolerių (65 mln. eurų) ne pelno fondams, iš kurių vėliau gavo asmeninės naudos.

Choi Soon-sil laikoma tame pačiame sulaikymo centre kaip ir Park Geun- hye. Be to, dėl to paties skandalo praėjusį mėnesį buvo suimtas ir „Samsung Electronics“ vicepirmininkas Lee Jae-Yongas.

Naujo prezidento rinkimai įvyks gegužės 9 dieną. Visuomenės apklausos rodo, kad rinkimus turėtų laimėti liberalus teisininkas, opozicijos lyderis Moon Jae-inas, 2012 metais pralaimėjęs Park Geun- hye.

Apkaltino ir mažmeninės prekybos milžinės valdybos pirmininką

Buvusios Pietų Korėjos prezidentės korupcijos bylą tiriantys prokurorai pirmadienį pareiškė kaltinimus ir šalies mažmeninės prekybos milžinės „Lotte“ valdybos pirmininkui.

62 metų Shin Dong-Binas kaltinamas nušaltinai prezidentei Park Geun- hye ir jos slaptai patikėtinei ir bendrininkei Choi Soon-sil sumokėjęs daugiau nei 6 mln. JAV dolerių vertės kyšių.

Apie kaltinimus verslininkui paskelbta tą pačią dieną, kai oficialūs kaltinimai buvo pateikti ir buvusiai šalies vadovei.

Įtariama, kad Shin Dong-Binas pasiūlė sumokėti 7 mlrd. Pietų Korėjos vonų (6,15 mln. JAV dolerių) į sporto fondą, siejamą su Choi Soon-sil, manais į palankią valdžios politiką „Lotte“ bemuitės prekybos verslui.