Britanijos karalienės gimtadienio proga apdovanotas didvyris policininkas ir būrys garsenybių

48 metų Keithas Palmeris mirtinai subadytas teroristo Khalido Masoodo po jo balandžio 22-ąją surengto išpuolio ant Vestminsterio tilto, buvo apdovanotas po mirties Jurgio medaliu už drąsą per monarchės tradicines oficialaus gimtadienio iškilmes.

„Keithas tą dieną veikė negalvodamas apie savo paties saugumą... Už savo nesavanaudiškus veiksmus jis sumokėjo didžiausią kainą“, – sakė Londono policijos vadovė Cressida Dick.

Tarp apdovanotųjų buvo ir dainininkas bei dainų kūrėjas Edas Sheeranas; vienas pensininkas, mėginęs išgelbėti žudiko taikiniu tapusią įstatymų leidėją Jo Cox, taip pat paskutinis tebegyvenantis per Antrąjį pasaulinį karą surengtuose „Užtvankų griovėjų“ (Dambusters) bombardavimo reiduose.

Grupės „The Beatles“ žvaigždė P. McCartney ir knygų apie berniuką burtininką Harį Poterį autorė J.K.Rowling buvo apdovanoti Garbės kavalierių ordinais. Šis apdovanojimas skiriamas už nuopelnus menui, mokslui, medicinai arba vyriausybei; jo savininkų vienu metu negali būti daugiau kaip 65.

P.McCartney, sekmadienį švęsiantis savo 75-ąjį gimtadienį, sakė, kad šis apdovanojimas yra „milžiniškas“ ir „didžiulė garbė“.

Garbės kavalierių ordinai taip pat buvo įteikti dizaineriui ir restoranų steigėjui Terence'ui Conranui, dirigentui Markui Elderiui, knygų apie kulinariją autorei Deliai Smith, balerinai Beryl Grey – pirmajai britei, šokusiai kartu su Kirovo ir Maskvos Didžiojo teatro trupėmis, taip pat Johnui Sulstonui pelniusiam 2002 metų Nobelio medicinos premiją už žmogaus genomo tyrimus.

Holivudo dievaitė

Seniausia tebegyvenanti „Oskaro“ laureatė O.De Havilland, laikoma paskutiniąja iš Holivudo aukso amžiaus didžiųjų žvaigždžių, pelnė Britanijos Imperijos ordino damos (DBE) titulą.

DBE yra aukštesnio laipsnio apdovanojimas negu Britanijos Imperijos ordino komandoro (CBE), karininko (OBE) arba nario (MBE) titulas.

100-metė amerikietė žvaigždė, gimusi britų šeimoje, atliko vieną iš pagrindinių vaidmenų 1939 metų klasikiniame filme „Vėjo nublokšti“ (Gone With The Wind) kartu su Clarku Gable'u ir Vivien Leigh.

O.De Havilland sakė, kad „nepaprastai didžiuojasi“ ir pridūrė: „Sulaukti šios garbės artėjant mano 101-ajam gimtadieniui yra maloniausia gimtadienio dovana.“

E.Sheeranas, kurio naujausias albumas „Divide“ yra visų laikų sparčiausiai pardavinėjamas vyro atlikėjo albumas Britanijoje, pelnė Britanijos Imperijos ordino nario titulą.

Veteranas škotų komikas Billy Connolly buvo paskelbtas riteriu bakalauru už nuopelnus pramogų pasauliui.

„Esu truputį pasimetęs, bet giliai viduje – labai pamalonintas“, – sakė jis.

Jis pajuokavo, kad nuo šiol turėtų būti vadinamas seru Lanselotu, ir pridūrė: „Tik seras Billy neturi tokio paties žiedo.“

Turtingiausias Britanijos žmogus Leonardas Blavatnikas irgi pelnė riterio titulą už filantropiją.

„Oskarui“ nominuota aktorė Julie Walters ir komiško televizijos serialo „Žavios ir labai pavojingos“ (Absolutely Fabulous) žvaigždė June Whitfield pelnė DBE titulus.

Britanijos Imperijos komandoro kryžiumi apdovanotas iliustratorius Raymondas Briggsas, kurio 1978 metų knygelė vaikams „Sniego Senis“ tebėra itin populiari kalėdinė dovana, taip pat buvęs specialiųjų pajėgų karys Andy McNabas, parašęs knygą „Bravo Two Zero“ apie 1991-ųjų Irako karą ir pelnęs pripažinimą už savo pastarąsias pastangas didinti suaugusiųjų raštingumą.

Paskutinysis iš „Užtvankų griovėjų“

Paskutinis tebegyvenantis „Užtvankų griovėjų“ antskrydžių dalyvis, 95 metų George'as Johnsonas, daugeliui žinomas kaip Johnny, gavo Britanijos Imperijos ordino nario titulą, kai 235 tūkst. žmonių pasirašė peticiją, raginančią pripažinti jo karo laikų nuopelnus.

Šis bombonešio taikytojas priklausė Karališkųjų oro pajėgų eskadrilei, surengusiai gyvybiškai svarbių bombardavimo misijų prieš dideles užtvankas Vokietijoje, siekiant nuniokoti nacių karo pramonės objektus.

„Stulbinama, kad žmonės taip domėjosi. Turiu pasakyti, jog jaučiuosi pagerbtas, kad jie varginosi tai padaryti“, – sakė veteranas.

Be to, dimisijos majoras Dominicas Troulanas buvo apdovanotas Jurgio kryžiumi už pagalbą išgelbstint apie 200 žmonių per 2013 metais teroristų surengtą ataką Nairobio prekybos centre „Westgate“.

Jurgio kryžius yra aukščiausias Britanijos apdovanojimas už drąsą, pademonstruotą ne priešo akivaizdoje. D.Troulanas – pirmasis per pastaruosius 41 metus šį apdovanojimą pelnęs civilis.

54 metų D.Troulanas, per 12 kartų išnešęs iš prekybos centro dalį įkaitų, tarp jų vieną kūdikį, pasakojo, kad tas momentas buvo „šešios valandos, vienos sunkiausių per mano gyvenimą“.

Jis sakė jaučiąs „didžiulę baimingą pagarbą“ dėl šio apdovanojimo, bet pripažino „niekada nesugebėjęs susitaikyti“ su savo matytomis „absoliučiomis skerdynėmis“.

78 metų buvęs kalnakasys Bernardas Kenny, subadytas, kai pernai birželį mėgino sutrukdyti nužudyti Jo Cox, gavo Jurgio medalį. Jis sakė, kad jaučiasi esąs „pagerbtas“.

Šiemet per karalienės oficialųjį gimtadienį buvo apdovanoti iš viso 1 109 žmonės, trys ketvirtadaliai jų – už nuopelnus darbuojantis savo bendruomenių labui.