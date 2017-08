„Brexit“: Londonas neketina įvesti pasienio su Airija kontrolės

Dokumente teigiama, kad nebus grįžta prie kontroliuojamos sienos tarp abiejų Airijos salos dalių. Esą naujas muitų susitarimas su ES turi būti parengtas taip, kad pasienio postai nebūtų reikalingi. Jungtinės Karalystės ir Airijos piliečiai, be to, turi ir toliau galėti nekliudomai keliauti tarp Didžiosios Britanijos ir Airijos. Kaip Londonas nori kontroliuoti kitų šalių piliečių atvykimą per Airijos ir Šiaurės Airijos sieną, kol kas neaišku.

Vyriausybė Londone, pasitraukdama iš ES, nori palikti ne tik Europos vidaus rinką, bet ir Muitų sąjungą. Muitų sąjungos narės netaiko muitų viena kitai, o vykdant prekybą su trečiosiomis šalimis galioja vienodas tarifas. Taigi Didžiosios Britanijos atveju po šalies pasitraukimo būtų reikalinga pasienio kontrolė. Tai sukėlė būgštavimus, kad gali atsinaujinti Šiaurės Airijos konfliktas. Abiejų Airijos salos dalių priklausymas ES bei laisvas judėjimas pasienyje laikomi svarbiais 1998 metais pasiekto Didžiojo penktadienio taikos susitarimo elementais.