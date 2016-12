Berlyne sulaikytas įtariamasis paleistas į laisvę

„Reuters“ praneša, kad pirmadienio vakare sulaikytas pakistanietis, kuris, kaip buvo įtariama, vairavo sunkvežimį, įsirėžusį į kalėdinę mugę Berlyne, yra paleistas, nes policijai neužteko įrodymų apkaltinti jį dėl šios atakos.

„Įtariamasis paleistas federalinio prokuroro nurodymu“, - teigiama Vokietijos pareigūnų pranešime, kurį cituoja BBC.

23 metų pakistanietis prieglobsčio prašytojas, įvardytas kaip Navedas B., buvo sulaikytas pirmadienį vakare parke, esančiame už maždaug 2 kilometrų nuo incidento vietos.

Vokietijos policijos pareigūnai anksčiau teigė, kad suimtas įtariamasis pakistanietis yra ne tas vyras, kuris įvykdė ataką ir tikrasis įtariamasis vis dar gali būti laisvėje ir yra labai pavojingas bei ginkluotas. Tokią informaciją paskelbė Vokietijos žiniasklaidos portalas welt.de. Berlyno policijos viršininkas patvirtino, kad nėra tikras, ar suimtasis asmuo tikrai buvo ataką įvykdžiusio sunkvežimio vairuotojas, skelbia „Guardian“. Pasak Berlyno policijos vadovo Klauso Kanto, kurį cituoja naujienų agentūra „The Associated Press“, tikrasis piktadarys, nukreipęs vilkiką į žmonių minią per kalėdinę mugę, dar gali būti laisvas.

Išpuolis Berlyno Kalėdų mugėje

„Islamo valstybė“ prisiėmė atsakomybęGrupuotė „Islamo valstybė“ prisiėmė atsakomybę už įvykdytą teroro išpuolį Berlyne, per kurį žuvo 12 žmonių. Per savo naujienų agentūrą „Amaq“ grupuotė išplatino pareiškimą, kuriame skelbia, kad ataką organizavo „Islamo valstybės karys“, skelbia „Independent“.Kol kas nėra aiškus ryšys tarp užpuoliko ir grupuotės, nes pastaroji praeityje prisiimdavo atsakomybę ir už „vienišų vilkų“ rengtus išpuolius.

L. Linkevičius laiške pasmerkė Berlyne įvykdytą teroristinį išpuolįLietuvos užsienio reikalų ministras L. Linkevičius savo laiške federaliniam Vokietijos užsienio reikalų ministrui F. – W. Steinmeier pasmerkė gruodžio 19 d. Berlyne įvykdytą teroro išpuolį, kurio metu sunkvežimiui įsirėžus į Kalėdų mugėje buvusių žmonių minią, žuvo 12 žmonių ir daugiau nei 50 asmenų buvo sužeista. L. Linkevičius taip pat pareiškė užuojautą žuvusiųjų ir nuo teroro išpuolio nukentėjusiųjų asmenų artimiesiems.Anot L. Linkevičiaus, Lietuva solidarizuojasi su Vokietija kovojant su terorizmu ir bet kokiomis neapykantos apraiškomis.Užsienio reikalų ministerija neturi duomenų, kad šio tragiško įvykio Berlyne metu būtų nukentėję Lietuvos Respublikos piliečiai.Lietuvos ambasada Vokietijos Federacinėje Respublikoje susisiekė ir palaiko ryšį su kompetentingomis šalies institucijomis.

Brandenburgo vartai nušvito Vokietijos spalvomisBerlyno simbolis Brandenburgo vartai buvo nušviesti Vokietijos vėliavos spalvomis. Tai, kad pagrindinis miesto objektas nušviečiamas vėliavos spalvomis, jau tapo įprastu pagarbos gestu po to, kai yra įvykdomas teroro aktas.

24 sužeistieji išleisti iš ligoninės

Atpažintas sunkvežimyje nušautas žmogusKrovinių gabenimo įmonės, kuriai priklausė sunkvežimis, savininkas Arielis Zurawskis patvirtino, kad sunkvežimyje rastas nušautas žmogus - jo pusbrolis 37 metų Lukaszas Urbanas.

Prokuroras: užpuolikas gali būti laisvėje Vokietijos prokuroras per spaudos konferenciją Miunchene teigė, kad „turime būti pasiruošę tam, kad ginkluotas užpuolikas vis dar yra laisvėje ir būti tam pasirengę.

Identifikuoti 6 per išpuolį žuvę žmonės, teigiama, kad jie visi yra vokiečiai.

Vokietijos vidaus reikalų ministras: tai tikrai buvo teroro ataka Vokietijos vidaus reikalų ministras Thomas de Maizière pabrėžė, kad „nėra jokios abejonės“, kad tai yra teroro ataka. Jis patvirtino, kad įtariamasis kilęs iš Pakistano, taip pat jis teigė, kad iš 48 sužeistų žmonių 18 būklė yra labai sunki. Vokietijos vidaus reikalų ministras taip pat pažymėjo, kad įtariamasis saugumo pareigūnų nebuvo įtrauktas į pavojingų sąrašą. Jo paraiška dėl pabėgėlio statuso dar tik buvo nagrinėjama.

Įtariamasis kaltinimus neigia Vokietijos žiniasklaida skelbia, kad įtariamasis neigia bet kokius jam metamus kaltinimus dėl Berlyno Kalėdinės mugės metu įvykdyto išpuolio. Apie tai informuoja DPA naujienų agentūra, kuri cituoja Vokietijos saugumo pareigūnus. Asmuo, įtariamas nukreipęs sunkvežimį į žmonių minią Kalėdų mugėje Berlyne, neigia dalyvavęs atakoje, antradienį pranešė Vokietijos vidaus reikalų ministras Thomas de Maiziere'as„Jis tai neigia“, – žurnalistams sakė Th. de Maiziere'as ir pridūrė, kad įtariamasis iš Pakistano į Vokietiją atvyko 2015 metų gruodžio 31 dieną ir paprašė suteikti jam prieglobstį.Jo prašymas vis dar svarstomas, nurodė ministras.Pasak Th. de Maiziere'o, kol kas nei džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“, nei jokia kita grupuotė neprisiėmė atsakomybės už kruviną pirmadienio ataką.Tačiau vidaus reikalų ministras pabrėžė, jog „neturima abejonių, kad šis siaubingas įvykis buvo ataka“.Pirmadienio vakarą sunkvežimiui įsirėžus į daug turistų pritraukdavusią kalėdinę mugę aikštėje šalia Kaizerio Vilhelmo Atminimo bažnyčios, žuvo mažiausiai 12 žmonių. Dar 48 asmenys buvo sužeisti, 18 iš jų – sunkiai.Pagerbiant išpuolio aukas prekyba Berlyno kalėdinėse mugėse antradienį buvo vienai dienai sustabdyta. Tačiau Th. de Maiziere'as pabrėžė, kad mugės ir masiniai renginiai kitose šalies vietose neturėtų būti atšaukti.„Būtų neteisinga juos atšaukti“, – sakė ministras.https://twitter.com/dpa/status/811164065418674176

Įtariamasis išpuoliu Berlyne nuo 2016 metų liepos mėnesio turėjo laikiną leidimą gyventi Vokietijoje, skelbia laikraštis „Die Welt“, cituodamas policijos raportą.Šaltiniai Vokietijos saugumo tarnybose sako, kad įtariamasis – 23 metų imigrantas iš Pakistano, policijai žinomas dėl įvykdytų smulkių nusikaltimų.

Skaičiuojami su pabėgėliais siejami išpuoliai VokietijojeVokietijoje pradėti skaičiuoti su pabėgėliais siejami nusikaltimai. Kaip praneša „The Guardian“, 2016 metų vasarį 15 metų Safia S centrinėje Hamburgo stotyje subadė policininką, teigdama, kad veikia „Islamo valstybės“ vardu.Birželio mėnesį Diuseldorfe buvo sulaikyti trys sirai, kaltinami teroristinio išpuolio planavimu.Liepą vyras, registruotas kaip 17-metis pabėgėlis iš Afganistano, Duisburgo traukinyje peiliu badė keleivius, rimtai sužeisdamas keturis turistus iš Honkongo.Po kelių dienų 27 metų siras Ansbache vykusiame muzikos festivalyje detonavo sprogstamųjų medžiagų prikištą liemenę. Jis žuvo, 15 žmonių buvo sužeista.

Berlyno kalėdinė mugė liks uždarytaPranešama, kad pagerbiant kruvino išpuolio aukas Kalėdų mugė Berlyne antradienį liks uždaryta. Kitos panašios šventinės mugės Vokietijoje turėtų veikti kaip įprasta.

A. Merkel: turime pagrindo manyti, kad tai buvo teroristinė atakaVokietijos kanclerė Angela Merkel pirmadienį įvykdytą ataką Berlyne pavadino „baisiu poelgiu“. „Turime pagrindo manyti, kad tai buvo teroristinė ataka“, – sako ji. Vokietijos kanclerė patikino, kad už šią ataką bus nubausta taip griežtai, kaip leis įstatymas.A. Merkel sakė, kad „milijonai, įskaitant ją pačią, klausia savęs, kaip galime gyventi su faktu, kad per Kalėdų mugę žmogžudys gali atimti tiek daug gyvybių“. Ji taip pat teigė, kad „nenorime gyventi su blogio baime“.A. Merkel teigimu, būtų ypatingai bjauru, jei paaiškėtų, kad, kad išpuolio kaltininkai į Vokietiją pateko kaip pabėgėliaiJi sakė, kad ataka būtų ypač bjauri, jei jos kaltininkai į Vokietiją buvo įleisti kaip pabėgėliai.Ji sakė, kad daug sužeistų asmenų kovoja dėl savo gyvybių.A. Merkel taip pat padėkojo pagalbos tarnyboms ir pareiškė, kad pasitiki tiriančiais šį išpuolį. Vokietijos kanclerė informavo, kad po ministrų kabineto posėdžio vyks į nelaimės vietą.

Berlyno policija stiprina patruliavimąPolicija sako, kad mieste patruliuojančių pareigūnų skaičius buvo padidintas imantis atsargumo priemonių po 12 gyvybių nusinešusios atakos.Patruliuojantys policininkai bus ginkluoti automatiniais pistoletais ir vilkės neperšaunamas liemenes.

Vienas iš asmenų buvo nušautasVienas iš rastų negyvų Breitscheidplatze buvo nušautas, sako Vokietijos Brandenburgo žemės vidaus reikalų ministras. Spėjama, kad tai – lenkas sunkvežimio vairuotojas, kuris buvo išpuolio auka ir neturėjo nieko bendra su ataka, sakė Karlas-Heinzas Schröteris.

Sunkvežimyje buvęs lenkas mirė nuo gausybės žaizdųApie sunkvežimyje buvusį Lenkijos pilietį gaunama labai įvairios informacijos. Po įvykusio incidento, kaip tvirtina policija, transporto priemonėje jis buvo rastas negyvas.

Vokietijoje specialiosios pajėgos apieškojo oro uosto angarąVokiečių transliuotojas N24 praneša apie specialiąsias pajėgas, apieškojusias angarą, esantį Berlyno Tempelhof oro uoste

Vokietijos žiniasklaida įvardijo įtariamąjį Dienraštis „Die Welt“ įtariamąjį įvardijo kaip 23 metų Navedą B. iš Pakistano, teigiama, kad jis gimė 1993 m. sausio 1 d. Die Welt teigia, kad įtariamasis galėjo glaustis pabėgėlių prieglaudoje.

URM: nėra duomenų, kad Berlyne būtų nukentėję lietuviaiUžsienio reikalų ministerija (URM) kol kas neturi duomenų, kad per pirmadienio vakarą įvykusį išpuolį Vokietijos sostinėje Berlyne būtų nukentėję Lietuvos piliečiai.Užsienio reikalų ministro atstovas Kęstutis Vaškelevičius Eltai teigė, kad ambasada Vokietijoje nuolat palaiko ryšį su vietos institucijomis, kol kas pagalbos į ambasadą nesikreipė nė vienas Lietuvos pilietis.

Policija: Berlyne sunkvežimis į Kalėdų mugę buvo nukreiptas tyčiaSunkvežimis, kuriam pirmadienio vakarą Vokietijos sostinėje įsirėžus į Kalėdų mugę žuvo mažiausiai 12 žmonių, į minią buvo nukreiptas tyčia, antradienį anksti ryte nurodė Berlyno policija.„Mūsų tyrėjai mano, kad sunkvežimis buvo tyčia nukreiptas į žmonių minią kalėdinėje mugėje“, – rašoma policijos pareiškime, paskelbtame socialiniame tinkle „Twitter“.Didžiulis vilkikas „Scania“ užlėkė ant šaligatvio aikštėje šalia Kaizerio Vilhelmo Atminimo bažnyčios. Vyras, kuris, kaip įtariama, vairavo Lenkijoje registruotą sunkvežimį, buvo sulaikytas.

Aukų skaičius išaugo Naujausiais duomenimis, išpuolio Berlyne aukų skaičius išaugo iki 12, dar 48 žmonės buvo sužeisti, antradienio rytą skelbia BBC.