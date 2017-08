Baltieji rūmai gina D. Trumpo reakciją į smurtą Virdžinijoje

Baltųjų rūmų teigimu, prezidentas savo pranešime dėl įvykių Šarlotsvilyje pasmerkė visas tokio pobūdžio grupes.

Automobiliui įsirėžus į minią per Kukluksklano (KKK) ir kitų baltųjų nacionalistų eitynių dalyvių ir jų oponentų susirėmimus žuvo 32 metų moteris, o dar 19 žmonių buvo sužeisti. Be to, per sraigtasparnio katastrofą žuvo du pareigūnai, dalyvavę policijos operacijoje dėl neramumų Šarlotsvilyje.

We ALL must be united & condemn all that hate stands for. There is no place for this kind of violence in America. Lets come together as one!

