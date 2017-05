Austrijoje uždrausta dėvėti burkas

Austrijos parlamentas uždraudė viešumoje dėvėti burkas. Tai dalis integracijos įstatymo, kuris taip pat draudžia dalyti Koraną, praneša agentūra dpa. Be visą kūną dengiančių burkų viešumoje bus draudžiama ir veidą dengiančios skaros. Nuo spalio už tai grės iki 150 eurų bauda. Kiek moterų dėl to gali patirti nepatogumų, nežinoma.

Be to, įstatynas numato privalomus integracijos metus, per kuriuos reikės lankyti specialius vokiečių kalbos ir vertybių kursus. Ši priemonė bus taikoma pripažintiems pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams, turintiems geras perspektyvas pasilikti.

Prieglobsčio prašytojai taip pat turės be užmokesčio dirbti visuomenei naudingą darbą. Kas nesutiks to daryti, turės taikytis su apkarpytomis minimaliomis išmokomis. Taip norima paruošti migrantus darbo rinkai.