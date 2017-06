Pakraupo išvydusi, kuo 13-metė dalijasi „Instagram“: Kremlius rado naują taikinį

Popiežius Pranciškus parėmė Donaldą Trumpą. Hillary Clinton įsakė nužudyti JAV žvalgybos agentus ir nusprendė bombarduoti Rusiją. Panašios suaugusiųjų protus jaukiančios melagingos istorijos jau nestebina, bet viena vokiečių žurnalistė nemaloniai nustebo, sužinojusi, jog šiais melais dalijasi paaugliai. Atidėjusi kitus darbus ji nusprendė veikti.

Ne vieną apdovanojimą pelniusi vokiečių žurnalistė Juliane Von Reppert-Bismarck per savo karjerą matė visko. Rašiusi tarptautinėms agentūroms „Reuters“, Associated press, garsiems leidiniams „The Wall Street Journal“, „Newsweek“, „The Independent“, „Toronto Globe and Mail“ ir kitiems pastaruosius ji narpliojo įvairias istorijas. Nuo šių metų pradžios ji dirba kartu su kitais žurnalistas Kanadoje.

Čia įsikūrusioje tarptautinėje nevyriausybinėje organizacijoje „Global reporting center“ J. Von Reppert-Bismarck moko žurnalistus iš viso pasaulio, padeda jų svarbioms, tačiau į pirmuosius puslapius nepatenkančioms istorijoms išvysti dienos šviesą.

Tačiau neseniai pasinėrusi į naują projektą, skirtą Europoje augančioms ksenofobijos apraiškoms nušviesti, žurnalistė susidūrė su netikėta dilema.

„Mano krikšto dukrai yra 13 metų. Ji dar per jauna būti feisbuke, bet ji jau turi paskyrą „Instagram“. Ji man papasakojo labai keistą istoriją apie tai, kaip JAV prezidento rinkimų kampanijos metu jos klasėje mokiniai pasidalijo į dvi grupes: kas už Donaldą Trumpą, o kas už Hillary Clinton. Skilimo priežastis – vienas įrašas „Instagram“, kuriuo dalijosi mokiniai. Mane jis šokiravo“, – pasakojo J. Von Reppert-Bismarck.

Juliane von Reppert-Bismarck © Twitter nuotr.

Skleidė keistą sąmokslo teoriją

Įprastai „Instagram“ vartotojai dalijasi nuotraukomis, tačiau žurnalistės nerimą sukėlė po pseudonimu Schwarze_Praxis besislepiantis paskyros savininkas ar savininkai ir ypač šios paskyros pasidalintas padrikas įrašas, surašytas netaisyklinga vokiečių kalba, taip, tarsi būtų sąmonės srautas.

„Ar Jus visi stropiai informavo apie NTV ir RTL? Esate toks kvailas...paklauskite 35 nužudytų agentų vaikų, kurie norėjo tirti Hillary, iraniečių, kuriuos ji nori užpulti (bombos), rusų, prieš kuriuos ji nori būti dar agresyvesnė (politiškai, NATO).

Vieninteliai, kurie kaukia, yra turtingi bankininkai, ginklų lobistai ir Saudo Arabija, kurią Clintonų fondas parėmė 4,8 mln. dolerių ir tuo pačiu metu finansavo „Islamo valstybę“..yra šimtai nusikaltimų, kuriais jūs būsite kaltinami. Tai yra viskas, ko jums per TV nepapasakos.

Nedaugelis čia tai suvokia. Kuo bus Trumpas apkaltintas? Pasiklydęs tarp moterų ir sugadintas. Tai yra vaikų gimtadienis, palyginus su Killery. Atskirkite nors kartą faktus nuo simpatijų“, – rašoma įraše, kuris paskleistas iš karto po JAV prezidento rinkimų.

Melaginga naujiena „Instagram“ © Instagram

Įrašu pasidalijusioje paskyroje teigiama, kad ši žinutė nereiškia, jog „Schwarze_Praxis“ patinka D. Trumpas, „tačiau Hillary Clinton vis tiek serga pūsleline“. „Schwarze_Praxis“ save pristato, kaip humoro, aktualijų ir nuomonių skiltį, kurią administruoja trys žmonės, prisidengę pseudonimais.

Ir nors iš pirmo žvilgsnio šioje 16,4 tūkst. sekėjų turinčioje paskyroje išties gausų memų, kitokių juokelių bei humoro formų, netrūksta ir erotikos, necenzūrinės leksikos, patyčių bei politikos motyvų. Ypač šaipomasi iš buvusios JAV Demokratų partijos kandidatės į prezidento postą H. Clinton bei Vokietijos kanclerės Angelos Merkel. „Schwarze_Praxis“ taip pat palankiai atsiliepia apie radikalų dešiniųjų judėjimą „Alternatyva Vokietijai“.

„Aš nežinojau tokios paskyros, bet mano dukterėčios bendraklasiai ypač noriai, daug negalvodami dalijosi tuo melagingu pranešimu. Paieškojau, kas slypi už to „Schwarze_Praxis“ ir nieko daugiau neradau, o kur jau vaikai tikrins.

Tėvai, regis, leidžia vaikus į labai gerą mokyklą, saugiame mieste, bet štai „Instagram“ plinta visiškai pakvaišusi sąmokslo teorija ir vaikai ja dalijasi. Mane šis faktas sukrėtė.

Žinote, feisbuke, „Instagram“ galima pranešti apie melagingą naujieną, bet to neužtenka. Net ir mūsų, faktus tikrinančių žurnalistų darbo neužtenka – melas patenka į socialinius tinklapius ir sklinda juose netrukdomai“, – sakė J. Von Reppert-Bismarck.

Ji neabejojo, kad žinutės turinys, pateikimo būdas buvo pernelyg panašus į prieš rinkimus iš Rusijos sklidusią retoriką apie D. Trumpą, kurį itin palaikė Kremlius ir į sąmokslo teorijas apie jo priešininkę – H. Clinton, kurią demokratės priešininkai pravardžiavo Killery (žodžių žaismas angl. sujungiant du žodžius „kill“ – žudyti ir Hillary).

Ir išties, minėtu įrašu internete uoliai dalijosi „Alternatyva Vokietijai“ gerbėjai, faktus apie imigraciją iškraipantys veikėjai, sąmokslo teorijų apie chemtreilus platintojai ir kiti, daugiausiai svetimomis citatomis savo profilius papuošę veikėjai. Visi jie itin palankiai atsiliepė apie Rusiją.

„Instagram“ paskyros įrašai © Instagram

Tiki absurdiškiausiais pasakojimais

Sukrėsta dukterėčios pasakojimo J. Von Reppert-Bismarck nusprendė kiek atidėti savo tyrimą apie ksenofobiją Europoje ir ėmėsi naujo projekto – „Melo detektoriai“.

Šio projekto esmė – šviesti 8-16 metų amžiaus vaikus apie internete vis gausiau sklindančias melagingas naujienas, sąmokslo teorijas ir propagandą. Savanoriškais pagrindais dirbantys žurnalistai, mokytojai, informacinių technologijų ir kiti specialistai lanko mokyklas, kurios žaismingai moko vaikus atskirti tikras naujienas nuo melagingų.

„Tas „Instagram“ įrašas tebuvo įkvėpimas, bet kartu geras pavyzdys, kaip idėja gali būti užkrečiama. Juk sakoma, kad pagrindinės žiniasklaidos priemonės jums meluoja, nesako tiesos apie „Killery“ Clinton, leidžiama suprasti, kad D. Trumpas tiesiog pagrabinėjo keletą moterų, tad turėtumėte aiškiai susidėlioti prioritetus. Ir vaikai tuo įtiki!

Aš visada mėgstu pasakoti tą melagingą istoriją apie neva gyvatę vedusį vyrą iš Malaizijos. Labai juokinga istorija, ar ne?“, – sakė J. Von Reppert-Bismarck, priminusi, kad ugniagesius elgtis su gyvatėmis mokančio Malaizijos gyventojo Abu Zarino Hussino tariamų vedybų istorija su gyvate buvo visiškas pramanas. Pats A. Zarinas Hussinas piktinosi, kad bulvarinė britų žiniasklaida panaudojo jo nuotraukas su gyvatėmis ir sukurpė išgalvotų istorijų.

Abu Zarinas Hussinas su gyvate © Facebook

„Kai tomis istorijomis, kaip tikromis pasidalijo milijoninę auditoriją turintis „Daily Mail“, daugelis patikėjo ta nesąmone“, – įspėjo žurnalistė, priminusi kitą melagingą istoriją apie tai, kad popiežius Pranciškus parėmė D. Trumpą.

Žinutė, kuri kilo, kaip juokelis viename satyriniame tinklapyje, iš pradžių buvo pasidalinta, kaip tikra žinia viename nepatikimame melagingų naujienų tinklapyje , o vėliau plačiai pasklido feisbuke. Įdomu tai, jog jokios išankstinės paramos D. Trumpui nereiškęs popiežius netgi pats piktinosi melagingomis naujienomis, kurias pavadino „pavojinga liga“.

Tačiau vaikai, anot J. Von Reppert-Bismarck, yra patiklūs ir dažniausiai negapaglvoja, kuo dalijasi, netikrina originalių ar alternatyvių šaltinių.

„Negi ginčysiesi su 10-12 metų amžiaus vaiku. Jie tiki tokiomis naujienomis, vartoja jas, tarsi saldainius ir kai paklausiu, ar ši istorija, pavyzdžiui, apie tai, kad D. Trumpas yra gimęs ir užaugęs kaip našlaitis Pakistane, yra tikra, pusė klasės gali pakelti rankas.

Netgi Briuselyje, kur mokyklas lanko su propaganda kovojančių eurobiurokratų vaikai – jie pasižiūri vieni į kitus, pasitiki bendramoksliais ir kelia rankas negalvodami“, – sakė J. Von Reppert-Bismarck, pabrėžusi, kad tokia padėtis gali kelti pavojų ir taip sunkumų patiriančioms tradicinės žiniasklaidos priemonėms.

Vaikus moko atskirti faktus nuo pramanų

Žurnalistės teigimu, ji nori, kad vaikai žinotų: jos profesija nėra ypač lengva, priešingai – geri žurnalistai investuoja daug laiko, pastangų, tikrina informaciją, tuo tarpu melagingos naujienos gali būti sukurptos labai greitai ir paskleistos be didesnių pastangų, o jų poveikis gali būti milžiniškas tiek tai pačiai tradicinei žiniasklaidai, tiek visuomenei.

„Tad ką mes darome? Aiškiname, rodome pavyzdžius, mokome atskirti melą nuo faktų, svarbiausia – mokome vaikus elementarių dalykų, kad jie tikrintų informaciją. Pavyzdžiui, kai paklausi, kokiu tikslu gali būti skleidžiamas melas, tai vaikai labai greitai sugalvoja protingų priežasčių.

Jie nekvaili, jie žino, kaip veikia internetas, kaip „YouTube“ gali iš vieno įrašo užsidirbti pinigų. Tad kai jiems paaiškini melagingų naujienų veikimo esmę, jie viską greitai supranta, bet kol jie nežino apie problemos mastą, jie to nesuvokia“, – teigė žurnalistė.

Šiuo metu ji lanko mažiausiai keturias mokyklas Briuselyje, o dėmesį sutelkė į 10-15 metų amžiaus vaikus – tą amžiaus grupę, kuri pradeda aktyviai naudotis internetu, o 16-os jau formuojasi ir politinės pažiūros. Projektą ketiname plėsti Belgijoje, Vokietijoje, o galbūt ir kitose Europos šalyse.

„Kol kas viską darome savo noru, be finansavimo. Tikimės jį gauti, bet net ir dabar sulaukiame didelio susidomėjimo – mus kviečia pačios mokyklos.

Tik, pavyzdžiui, vienoje tarptautinėje mokykloje mokytoja paprašė mūsų neminėti Trumpo pavardės, nes tai yra „pernelyg jautrus klausimas“. Puiku, galime ir neminėdami apie jį kalbėti, nes esmė yra ne tai, koks jis yra – geras ar blogas.

Ne, mums visiškai nesvarbu, kokios bus jų pažiūros, ar jie links į kairę, ar į dešinę, už vieną kandidatą, ar kitą, mes neperšame to, ką jie turėtų mastyti – mums jokio skirtumo. Mes tiesiog norime, kad vaikai gebėtų skirti faktus nuo melo“, – pabrėžė projekto iniciatorė.