Valstiečių stovykloje – naujas ginčas: tai išsprogdintų biudžetą

Kai kurie Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos Seime nariai žada priešintis Vyriausybės ketinimams atsisakyti dabartinio 200 eurų papildomo neapmokestinamų pajamų dydžio (PNPD), taikomo tėvams už auginamus vaikus.

Tačiau idėjos išsaugoti PNPD šalininkai tvirtina, kad svarbiausia yra žmones skatinti dirbti ir užsidirbti, tuo metu jos kritikai yra įsitikinę, kad dabartinė sistema naudinga tik didesnes pajamas gaunantiems tėvams.

Pasak finansų ministro Viliaus Šapokos, išsaugoti PNPD ir tuo pačiu metu mokėti „vaiko pinigus“ yra nerealu.

„Tas neįmanoma. Tai tiesiog išsprogdintų biudžetą“, - BNS tvirtino V. Šapoka.

Jam pritaria ir kai kurie parlamentarai, įskaitant Seimo Biudžeto ir finansų komiteto vadovą Stasį Jakeliūną.

Papildomas NPD už vaikus - tik uždirbantiems iki 1 tūkst. eurų

Parlamentinio Socialinių reikalų ir darbo komiteto vicepirmininkas „valstietis“ Tomas Tomilinas siūlo išsaugoti PNPD, tačiau jį taikyti tik iki 1 tūkst. eurų „į rankas“ uždirbantiems žmonėms. Anot jo, tai leistų sumažinti biudžeto netekimus nuo 70 mln. iki 40 mln. eurų.

„Sąžininga būtų žmonėms uždirbantiems iki 1 tūkst. eurų nebloginti situacijos. 1 tūkst. eurų jau saugi riba, išgyventi galima jau. Iš tiesų, skursta ir uždirbantys ne minimumą, o ir 500 ar 700 eurų, ypač auginantys vaikus“, - BNS aiškino T. Tomilinas.

Jis taip pat remia Vyriausybės siūlymą visiems šalies gyventojams už pirmą ir antrą vaiką mokėti po 30 eurų, o už trečią ir daugiau vaikų - po 75 eurus per mėnesį.

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto narė Aušra Maldeikienė T. Tomilino siūlymą vadina „sveikesniu“ nei Vyriausybės.

„Pirmiausia reikia remti tuos, kurie dirba, nes jie išlaiko valstybę“, - BNS pabrėžė A. Maldeikienė.

Jos duomenimis, 2015 metais pajamas nuo 714 eurų iki 2,2 tūkst. eurų gavo 390 tūkst. žmonių, jų sumokėti mokesčiai sudarė pusę biudžeto pajamų.

Mokėti „vaiko pinigus“ ir taikyti PNPD - neatsakinga

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto vadovas „valstietis“ Stasys Jakeliūnas sako, kad mokėti „vaiko pinigus“ ir tuo pačiu metu taikyti PNPD būtų socialiai neatsakinga, be to, valstybė tam neturi finansinių išteklių.

„Jeigu žmogus dirba, tai jis gali PNPD dėl vaikų naudotis tik gaudamas didesnį atlyginimą. Jeigu žmogus gauna mažas pajamas arba iš viso nedirba, jis gautų mažesnę paramą iš valstybės, nors jam logiškai priklausytų didesnė parama nei kitoms grupėms. Diskriminuotų tuos, kurie gauna mažesnes pajamas, kas ir dabar dalinai yra, ir tuos kurie nedirba, pavyzdžiui, studentus“, - BNS teigė S.Jakeliūnas.

„Todėl mokami „vaiko pinigai“ išlygina tuos skirtumus tarp dirbančių ir nedirbančių“, - pridūrė jis.

Pasak Audito komiteto pirmininkės konservatorės Ingridos Šimonytės, padidinus NPD ir žadant jį prilyginti 380 eurų siekiančiai MMA, vis daugiau gyventojų nebegali pasinaudoti PNPD, nes jų pajamos ir taip nebeapmokestinamos.

„Mažiausių pajamų gavėjams PNPD dabar mažiausiai naudingas, nes jų pajamos per yra mažos. PNPD daugiausia naudingas vidutinei klasei, kai pajamos pasiekia 700-800 eurų ant popieriaus. Jeigu žmogaus alga 500 eurų ir jis turi du vaikus, tai dabar to PNPD neišnaudoja pilnai - tiesiog per maža alga, jie ir taip nemoka jokio GPM, todėl ir iš PNPD nėra jokios naudos“,- BNS sakė I. Šimonytė.

Tačiau, anot jos, Vyriausybės siūlymas atsisakyti PNPD už vaikus rodo, kad nevertinamos žmonių pastangos užsidirbti. I. Šimonytės teigimu, siūlymai vidutines ir didesnes pajamas gaunančių žmonių situacijos nepakeis.

„Išima iš dirbančių žmonių mokesčių lengvatą ir tą pačią sumą atiduoda per valstybės dotaciją - „vaiko pinigus“. Bet pinigų kišenėje lieka tiek pat. Vidutines pajamas gaunantiems žmonėms vaiko pinigai praktiškai nedidinami, tik keičiama jų išmokėjimo schema“, - pabrėžė I. Šimonytė.

A. Sysas: pirmiausiai turi didėti tėvų pajamos

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto vadovo socialdemokrato Algirdo Syso teigimu, prioritetą reikėtų skirti dirbančių tėvų atlyginimų didinimui.

„Manau, kad tėvų pajamos turi pirmiausia didėti, o ne vaiko. Norime remti vaikus, o tėvo ir motinos, kurie dirba, pavyzdžiui, viešajame sektoriuje, atlyginimas nedidinamas jau aštuoneri metai, paliekame su tais pačiais atlyginimais. Tai koks stimulas, kad jie gaus tuos 30 eurų, jeigu jų darbo užmokestis jau 10 metų nedidėja“, - BNS sakė A. Sysas.

Socialinių reikalų ir darbo komiteto narys „tvarkietis“ Algimantas Dumbrava sako, kad didinant vaiko pinigus, logiška atsisakyti PNPD.

„Geriau vaiko pinigai, o ne PNPD. Jeigu visiems atveria kelią (gauti vaiko pinigus - BNS), tai galbūt logiška, kad išimamas PNPD. Tai yra didžiuliai pinigai, jeigu jie (valdantieji - BNS) ir vaiko išmokas didintų, ir PNPD paliktų, tai būtų našta valstybei, bet šeimoms tai būtų gerai, visos papildomos lėšos lieka juk šeimai,“ - svarstė A.Dumbrava.

Visgi jis neatmetė galimybės išsaugoti PNPD už vaikus, taip pat sutiko, kad kombinuotas variantas būtų geriau, nes skatintų žmogų dirbti.

R.J. Dagys: papildomas NPD yra pinigų švaistymas

Socialinių reikalų ir darbo komiteto vicepirmininkas konservatorius Rimantas Jonas Dagys sako, kad PNPD ir „vaiko pinigai“ yra tie patys „vaiko pinigai“: „Kokia forma perduoti tas lėšas šeimai - taikant PNPD, skiriant atskiras vaiko išmokas arba kartu, yra vienodai“.

R.J. Dagys mano, kad „vaiko pinigai“ nemažina skurdo, o skatina gimstamumą.

„Tai nėra skurdo mažinimo programa, tai gimstamumo skatinimas. Kodėl už to pačio tikslo priemonę (vaiko rėmimą - BNS) mes turime mokėtu du kartus? Vieni gali per mokestinę lengvatą prisidurti, o kiti negali“, - teigė parlamentaras.

R.J. Dagys siūlo nesieti „vaiko pinigų“ su šeimos pajamomis ir nepritaria siūlymui palikti PNPD: „Tai pinigų švaistymas. Jeigu tu pinigų yra, reikia vienodai padalinti, nepriklausomai nuo pajamų. Remti vaikus per PNPD prasmės nėra, nes „vaiko pinigai“ turi būti vienodi visiems - dirba tėvai ar ne“, - teigė jis.

Pasak jo, dabartinė paramos vaikams sistema „iš esmės nieko neskatina“.

„PNPD taikomas tiems, kurie gauna mažiausias pajamas, bet nepaveikia viduriniosios klasės, kuri daugiausia gimdo. Vaiko pinigai visiems skiriami, todėl vidurinioji klasė turi išlošti iš to. PNPD nedaro šito - PNPD duoda pinigus tik tiems, kurie turi mažas pajamas, o tokias pajamas gaunantys žmonės gimstamumo problemos nesprendžia“, - BNS sakė parlamentaras.

Parlamentaro taip pat netenkina Vyriausybės siūlomų „vaiko pinigų“ šuolis nuo 30 iki 75 eurų. |Jis siūlo už pirmą vaiką mokėti 50 eurų už antrą - 70, už trečią - 90 eurų.

Finansų ministerija BNS pranešė, kad 2016 metais, kai PNPD siekė 120 eurų, juo pasinaudojo apie 375 tūkst. žmonių.

Nuo šių metų NPD padidėjo iki 310 eurų, o šeimoms, auginančioms vaikus, papildomas NPD padidėjo iki 200 eurų už kiekvieną vaiką iki 18 metų.

Šiuo metu vaiko pinigai 1–2 vaikus auginančioms šeimoms mokami tuo atveju, jei šeimos pajamos vienam asmeniui yra mažesnės negu 153 eurai. Tokiose šeimose augantiems vaikams iki dvejų metų priklauso 28,5 eurų mėnesinė išmoka, o vaikams nuo dvejų iki 18 metų – 15,2 euro.

Šeimoms, kuriose auga trys ir daugiau vaikų, tokios išmokos skiriamos nevertinant šeimos pajamų.