Dabar bazinis dydis siekia 130,5 euro. Seimo Socialinių reikalų komiteto pirmininkas siūlo nuo kitų metų jį padidinti iki 142 eurų. Projekto aiškinamajame rašte A. Sysas teigia, kad tam papildomai reikėtų 210 mln. eurų iš valstybės biudžeto. Politikas savo iniciatyvą argumentuoja tuo, kad nuo ekonominės krizės pradžios 2009 metais viešajame sektoriuje darbo užmokestis yra įšaldytas, nors „Lietuvos mikroekonominiai rodikliai seniai viršijo visus prieškrizinius rodiklius“. „Euro įvedimas, kasmetinių prekių ir paslaugų kainų augimas sumažino 300 tūkst. darbuotojų, dirbančių biudžetiniame sektoriuje, realias pajamas ir gyvenimo kokybę“, – tvirtino A.Sysas. Susiję straipsniai: R. Karbauskis abejoja, ar „valstiečiai“ palaikys siūlymą suteikti prezidento statusą V. Landsbergiui Seimo nariai nenori įteisinti savo atostogų Rugpjūčio viduryje opozicinių konservatorių atstovas Seime Arvydas Anušauskas taip pat registravo siūlymą padidinti bazinį dydį, tačiau jo siūlymas kuklesnis. Jis siūlo kitąmet naudoti 133 eurų dydį. Konservatoriaus teigimu, tokiu būdu pareiginės algos bazinis dydis būtų bent jau priartintas prie iki krizės buvusio lygio. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dar anksčiau pasiūlė didinti šį dydį iki 132 eurų, tačiau Vyriausybė šio klausimo svarstymą yra atidėjusi iki rudens. Bazinis dydis biudžetininkų algoms skaičiuoti nekeistas nuo 2009 metų, kai Lietuvą krėtė ekonominė krizė. Iki tol jis siekė 141,9 euro.

