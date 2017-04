Siūlo sumažinti mokesčius du ir daugiau vaikų auginančioms šeimoms

Siūloma papildomai sumažinti mokestinę naštą du ir daugiau vaikų auginančioms šeimoms.

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos narys Laurynas Kasčiūnas kartu su frakcijos kolegomis Agne Bilotaite, Žygimantu Pavilioniu, Pauliumi Saudargu ir Audroniumi Ažubaliu inicijavo Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisų projektą, kuriuo siekiama mokestinėmis priemonėmis skatinti vaikus auginančias šeimas, mokesčius labiau susiejant su vaikų skaičiumi. Pavyzdžiui, papildomai sumažinant pajamų apmokestinimą du ir daugiau vaikų auginančioms šeimoms.

Įstatymo projektu siūloma padidinti šiuo metu taikomą papildomą neapmokestinamąjį pajamų dydį (PNPD) nuo 200 eurų iki 300 eurų už antrą ir kiekvieną paskesnį vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį vaiką (įvaikį), jeigu jis mokosi mokykloje pagal bendrojo ugdymo programą. Padidinus PNPD, du vaikus (įvaikius) vienas auginantis asmuo visiškai nemokės gyventojų pajamų mokesčio, jeigu jo bruto darbo užmokestis neviršys maždaug 666,5 euro per mėnesį, tris vaikus (įvaikius) - 866,5 euro per mėnesį, o šeimos, auginančios du vaikus, pajamos "į rankas" maksimaliai padidės iki 15 eurų per mėnesį (arba 180 eurų per metus), tris vaikus - iki 30 eurų per mėnesį (arba 360 eurų per metus).

"Svarbiausias įstatymo projekto uždavinys - padidinti šiuo metu Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme nustatytą papildomą neapmokestinamąjį pajamų dydį du ir daugiau vaikų (įvaikių) auginantiems gyventojams. Tokia parama per su darbo santykiais susijusias pajamas kartu skatintų gyventojus dirbti ir užsidirbti. Tai yra viena iš priemonių, didinančių šeimų gerovę, o šeimų gerovės didėjimas - vienas iš motyvų, skatinančių auginti vaikus. Šiuo pasiūlymu siekiama prisidėti ir prie demografinių problemų sprendimo, mažinti socialinę atskirtį, su kuria neretai susiduria daugiavaikės šeimos. Nes viena iš mažo gimstamumo priežasčių - gyventojų finansinis neapibrėžtumas, t. y. gyventojai nesijaučia tikri, kad turės pakankamai pajamų šeimos išlaikymui", - komentavo projekto iniciatorius L. Kasčiūnas.

A. Bilotaitė sako, kad įstatymo projekto tikslas - sumažinti mokestinę naštą mažesnes pajamas gaunantiems du ir daugiau vaikų auginantiems gyventojams, taip siekiant remti šeimas, ypač daugiavaikes, ir prisidėti prie gimstamumo skatinimo, mažinti socialinę atskirtį.

Ž. Pavilionio nuomone, gimstamumas pastaraisiais metais auga, tačiau išlieka mažas. Tuo tarpu mažas gimstamumas kartu su jaunų žmonių emigracija lemia visuomenės senėjimo problemą. O tai reiškia, kad ilgalaikėje perspektyvoje bus sunku užtikrinti socialinės, sveikatos priežiūros sistemų tvarumą.