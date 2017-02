Šaukiama pagalbos: sudegė 12 vaikų globojančios šeimos namai

Ketvirtadienį Užpaliuose kilo didžiulis gaisras, kurio metu sudegė 12 vaikų globojančių Jūratės ir Eugenijaus Keraminų būstas.

Savo įkurtai šeimynai Šv. Teresės vardą suteikę sutuoktiniai išaugino, patys pristato feisbuke, 15 vaikų.

„Šią naktį išgyvenome ugnį. Siaubingas dalykas – niekada nepagalvotum, nepatikėtum, kad išplešiama tokia didelė dalis tavęs, kai tiesiog žiūri į namus ir supranti, kad jų nebeturi“, – feisbuke guodėsi šeimos nariai.

Jų teigimu, gaisras įvyko dėl nelaimingo atsitiktinumo. Laimė, visi jie liko sveiki, neteko tik augintinių.

„Visiems be galo skauda ir dėl to, kad tas senas darželis per 16 metų tapo mūsų tvirtove. Mūsų, nes iš visų kampelių rankiojome parketo lenteles salei, nes čia tėtis su Justu landžiojo po grindimis vedžiodami šildymą, nes čia sau mūrijom stalus, o pačioje pradžioje, kai dar langų nebuvo, per visą pastatą siautėme su dviračiais. Čia kaišiojom puodus po varvančiu stogu ir užvertę galvas į tą stogą žiopsojom iki šiol, nes grožėjomės prieš keletą metų ne be draugų pagalbos pakeista danga. Vertinom, mylėjom, puošėme ir kalėdinius papuošalus laikėme visus metus. Mylėjome savo namus ir jau šnekėjome, kaip amžinai į juos sugrįšime. Na, jau nebe“, – būstą prisiminė šeimos nariai.

Tiesa, nors jaučiasi palaužti, jie aiškino suprantantys, kokie iš tiesų yra turtingi.

„Jaučiame begalinį Jūsų – draugai, pažįstami ir nepažįstami žmonės – palaikymą, norą padėti ir tą nepamainomą buvimą šalia. Esame dar labiau sujaudinti Jūsų gerumo, stengiamės juo nepasinaudoti. Visi klausiate: „Kaip galime padėti?“ ir mes atsakome: „Nežinome“. Iš tiesų, kol kas sunku pasakyti, ko mums trūksta. Tik vieniems kitų. Esame išsibarstę kas pas pusbrolius, kas pas tetas, kas kur, po kelis. Nesame dar buvę ne kartu ir mums kol kas sunku dėl daugelio dalykų. Naują vietą gyvenimui mums padeda paruošti Utenos rajono savivaldybė ir, tikimės, greitai visi miegosime po vienu stogu“, – lūkesčiais dalijosi nukentėję.

Tačiau jie pripažino, kad kol vyksta sudegusio namo tvarkymo darbai, reikia daug darbo jėgos. Greitu metu šeimyna žada patikslinti ir reikiamų dalykų sąrašą, vertinga jiems ir finansinė parama.

„Nuoširdžiausiai dėkojame visiems už palaikymą“, – rašoma feisbuke.