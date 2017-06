Legalizuoti „slaptų pirkėjų“ vizitai į vaistines

Šių pirkimų metu kontrolės įstaigų darbuotojai galės patikrinti ne tik vaistinėse suteikiamos farmacinės paslaugos suteikimo kokybę, tačiau ir tai, ar nėra pažeidžiamos žmonių teisės gauti visą reikiamą informaciją apie vaistus, teigiama pranešime spaudai.

Pasak sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos, šiuo metu pagal galiojančius įstatymus, vaistininkas privalo prie kasos esančiame ekrane parodyti visus vaistus su ta pačia veikliąja medžiaga ir pasiūlyti įsigyti pigiausią, taip pat suteikti visą kitą reikiamą informaciją apie vaistus. Deja, vis dar pasitaiko tokių vaistininkų, kurie ne visada sąžiningai atlieka šią pareigą.

Minimų kontrolės procedūrų metu kontrolės įstaigų darbuotojai, atlikę kontrolinį pirkimą, privalės iš karto po jo pateikti vaistinės darbuotojams sprendimo atlikti patikrinimą kopiją.

Sveikatos apsaugos ministerija primena, kad kiekvienam pacientui vaistinėje turi būti suteikta informacija apie visus to paties bendrinio pavadinimo vaistus ir jų kainas. Jeigu tuo metu vaistinėje nėra konkretaus pavadinimo vaisto, vaistinė privalo pacientui pageidaujant jį užsakyti, o didmenininkas jį pristatyti per kelias dienas. Pristatymo laikas priklauso nuo to, kokioje gyvenvietėje yra vaistinė, į miestuose esančią vaistinę reikiamas vaistas privalo būti pristatytas per 2 darbo dienas, o kaimuose - per 4 darbo dienas.