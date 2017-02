Įtakingi socialdemokratai sutaria dėl realiausių pretendentų vadovauti LSDP

Jo teigimu, kol laukiama naujo vadovo, partija nedarys jokių ryškių veiksmų. G. Kirkilo ir kitų partijos senbuvių nuomonės sutampa – renkant partijos pirmininką finišo tiesiojoje varžysis Gintautas Paluckas, Zigmantas Balčytis ir Mindaugas Sinkevičius.

Praėjusį savaitgalį kandidatai į socialdemokratų pirmininkus surengė viešus debatus. Jų metu paaiškėjo, kad kandidatų ratas dar sumažėjo – Mindaugas Bastys nusprendė nebesirungti dėl šio posto. Apie sprendimą nedalyvauti pirmininko rinkimuose kiek anksčiau paskelbė partijos vicepirmininkas Algirdas Sysas ir europarlamentarė Vilija Blinkevičiūtė.

Tad dėl LSDP pirmininko posto toliau varžosi Mindaugas Sinkevičius, Zigmantas Balčytis, Kristina Miškinienė, Andrius Palionis, Gintautas Paluckas, Artūras Skardžius ir Mantas Varaška. Vis dėlto surengtuose debatuose iš jų pasisakė tik Z. Balčytis, M. Sinkevičius ir A. Skardžius.

G. Kirkilas: dabar – laukimo fazė

Debatus stebėjęs buvęs LSDP vadovas G. Kirkilas visų pirma pasidžiaugė rengiamais tiesioginiais rinkimais. Jo nuomone, tai privers kandidatus aiškiau dėstyti savo pozicijas.

Gediminas Kirkilas © DELFI / Kiril Čachovskij

„Man pirmiausia imponuoja pati idėja, kurią įtvirtinome ankstesniame suvažiavime. Tai labai svarbu, norint suaktyvinti partiją. Man atrodo, tai privers kandidatus aiškiau dėstyti savo pozicijas ir nuomones, kelti įvairius klausimus“, – LRT.lt komentavo G. Kirkilas.

Politiko teigimu, rinkėjai nori, kad partija taptų realia kairiąja partija Lietuvoje su labai aiškiai išreiškiamomis socialdemokratinėmis nuostatomis ir vertybėmis. Tai esą svarbiausias tikslas.

G. Kirkilas nenorėjo įvardinti savo favoritų į partijos pirmininkus – tai jis esą galėsiantis padaryti po to, kai išgirs visų kandidatų debatus.

„Tie, kurie dalyvavo, man atrodo, pasisakė visiškai neblogai. Manau, kad M. Sinkevičius, Z. Balčytis ir G. Paluckas greičiausiai turėtų išeiti į finalą“, – spėjo socialdemokratas. Pasak G. Kirkilo, šie kandidatai turi parodyti partijos kolegoms, kad supranta partijos ir žmonių lūkesčius, įrodyti, kad yra tinkami būti lyderiais.

Pasiteiravus, ar LSDP yra ištikta krizės, G. Kirkilas atsakė: „Galima vadinti krize, galima nevadinti. Dabar tokia laukimo fazė – laukiame naujo lyderio. Keli artimiausi mėnesiai ir bus tokie, kai partija nedarys ryškių veiksmų, bandys viską iš naujo įvertinti. Kol nebus išrinktas naujas lyderis, galima sakyti, kad esame ištikti tam tikros krizės“.

Lyderius mato tuos pačius

Socialdemokratas Česlovas Juršėnas teigė nedalyvavęs debatuose, tačiau realiausiais kandidatais užimti pirmininko postą įvardijo tuos pačius partijos kolegas, kaip ir G. Kirkilas, – Z. Balčytį, M. Sinkevičių ir G. Palucką.

„Sunku pasakyti, kas gali išeiti į finišo tiesiąją. Reikia dar kokių nors veiksmų, pats norėčiau paklausyti visų kandidatų debatų. Pažiūrėsim, ką rašys ir žiniasklaida, galbūt joje bus daugiau medžiagos apie kandidatus. Aš matau šiuos tris ryškiausius kandidatus pagal jų veiklą ir tai, kaip jie reiškėsi anksčiau“, – kalbėjo Č. Juršėnas.

LRT.lt pasiteiravus, kur link turėtų pasukti Socialdemokratų partija, Č. Juršėnas buvo konkretus: „Į kairę, be jokios kalbos. Sakyčiau, kad to šiandien trūksta.“

Kandidatai į LSDP pirmininko postą, BNS nuotr.

Dabartinis Socialdemokratų partijos vadovas Algirdas Butkevičius LRT.lt teigė taip pat matantis šiuos tris kandidatus kaip realiausius užimti pirmininko postą.

„Manau, kad šie trys kandidatai. Z. Balčytis yra patyręs politikas. Dabar daug kas kalba apie jaunus žmones politikoje ir juos renkasi, bet Z. Balčyčiui užtenka vien politinės patirties. M. Sinkevičius yra daug ką įrodęs savo darbais Jonavoje, būdamas vicemeru ir meru. Jis pasitikėjimą yra užsitarnavęs rezultatais. G. Paluckas pastaruoju metu labai aiškiai savo poziciją išsako socialiniuose tinkluose, dirba Vilniaus miesto savivaldybėje vicemeru ir įgyja tam tikros patirties“, – LRT.lt kalbėjo A. Butkevičius.

V. Andriukaitis: jei nėra vieningos pažiūrų sistemos – amen

Europos Komisijos narys ir buvęs šios partijos vadovas Vytenis Andriukaitis, dalyvavęs debatuose, teigė, jog įspūdį jam paliko du kandidatai. Tačiau pavardžių V. Andriukaitis neįvardijo.

„Būtų neetiška įvardyti, nepamačius kitų kandidatų. Iš šių keturių du, manau, yra tokie, kurie toliau neabejotinai konkuruos. Aš manau, kad galutinėje kovoje matysime tris kandidatus“, – LRT.lt komentavo V. Andriukaitis.

Politikas teigė, kad diskusijos debatuose buvo labai įdomios. „Visi keturi kandidatai turėjo skirtingus požiūrius. Man akivaizdu, kad jiems dar reikės padirbėti išryškinant savo skirtumus, nes lyderiai turi turėti ne tik panašumų, bet ir skirtumų.

Jie turi patraukti savo pozicijomis vieną ar kitą partijos bičiulių dalį. Partijoje turime kairesnių, centristinių, atsargesnių socialdemokratų. Visas spektras. Reikia matyti, kurie lyderiai kurią dalį labiau mobilizuos, nes tai – nepaprastai svarbu“, – aiškino politikas.

Jis taip pat atsakė, ir kur link turėtų pasukti partija. „Debatuose buvo užduotas vienas provokacinis klausimas. Socialinės Europos sąvoką naudoja liberalai, konservatoriai, nacionalistai ir socialdemokratai. Kuo skiriasi socialdemokratų socialinė Europa nuo kitų politinių srovių?

Šį klausimą uždaviau provokuodamas, nes už to slypi giluminis demokratinio socializmo koncepcijos supratimas, o ši koncepcija šimtą metų turi vertybinį stuburą ir jos jūs nesupainiosit nei su konservatoriais, nei su liberalais, nei su nacionalistais. Už to slypi socialinio teisingumo mechanizmai, kurie turi eiti per daugelį instrumentų: biudžeto perskirstymą, mokesčius, švietimą, socialinę rūpybą, sveikatos apsaugą.

Eina kalba apie tai, ar tie lyderiai turi harmoningą ir nesuskaldytą pažiūrų sistemą. Jei pažiūrų sistema nėra vieninga – amen“, – LRT.lt komentavo V. Andriukaitis.