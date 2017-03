Gydeisi nuo alkoholio? Liksi be darbo

Jeigu žmogus nori išsivaduoti iš priklausomybės ir pasirenka vienintelį tinkamą būdą, tai yra medikamentinį, medicininį. Ne užkalbėjimus, ne raganavimus, ne kodavimus, o vienintelį tinkamą kelią. Ir mes jį už tai sankcionuojame. Tai yra visiškai nepriimtina“, – sako parlamentaras Rokas Žilinskas.

Žymė visam gyvenimui

Norėdamas išsigydyti nuo alkoholizmo žmogus turi užsiregistruoti į Priklausomybės ligų centrą. Visgi atlikęs alkoholinės abstinencijos detoksikacijos kursą jis savo byloje gauna įrašą, kuris užkerta bet kokį kelią dirbti valstybės tarnybose ar netgi vairuotoju. Tai, pasak R.Žilinsko, yra tiesiog absurdiška.

„Tokia situacija yra visiškai netinkama ir į ją reikėtų žiūrėti kur kas žmogiškiau. Jeigu žmogus nori išsivaduoti iš priklausomybės ir pasirenka vienintelį tinkamą būdą, tai yra medikamentinį, medicininį. Ne užkalbėjimus, ne raganavimus, ne kodavimus, o vienintelį tinkamą kelią. Ir mes jį už tai sankcionuojame. Tai yra visiškai nepriimtina“, – sako pašnekovas.

Seimo nario nuomone, tokiu būdu mes užkertame kelią darbingo amžiaus žmonėms, išsigydžiusiems nuo alkoholizmo, vėl grįžti į visavertį gyvenimą.

„Mes su tais nepriekaištingos reputacijos reikalavimais ir tos kartelės užkėlimu kandidatuojant į bet kokias pozicijas valstybės institucijose ar su valstybe susijusiose įstaigose, elgiamės taip, tarsi mūsų žmogiškieji ištekliai būtų neriboti, tarsi mes būtume kokios nors Amerika. Visiškai nežiūrėdami to, kad mūsų vos trys milijonai, o darbingo amžiaus žmonių, duok Dieve, milijonas“, – kalba R.Žilinskas.

Be to, Seimo narį stebina ir tai, kad alkoholinės abstinencijos detoksikacijos gydymas gali būti atliktas ir be jokių įrašų, jeigu pacientas už tai sumoka.

„Dar viena problema, kad už alkoholinės abstinencijos gydymą gali susimokėti ir tuomet jis bus atliktas anonimiškai. Jeigu žmogus neturi pinigų, jis jau lieka baudžiamas. Ir mes šią padėtį dvidešimt šeštuose savarankiško valstybės gyvavimo metuose turėtume būti sutvarkę“, – piktinasi parlamentaras.

Sumoki ir niekas nesužino

Vilniaus priklausomybės ligų centro Alkoholinės abstinencijos gydymo skyriaus vedėja Ramunė Vaitkienė patvirtina, kad paciento pageidavimu detoksikacijos procedūra gali būti atlikta anonimiškai.

„Priklausomybės ligų gydymo paslaugas galima gauti ir neatskleidžiant asmens tapatybės. Ši galimybė yra įtvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu, ja siekiama skatinti asmenis nebijoti kreiptis pagalbos. Kai pasirenkama paslaugas gauti neatskleidžiant asmens tapatybės, nors ambulatoriniame skyriuje ir yra „užvedama“ ambulatorinė ligos istorija, tačiau, užuot naudojus asmens tapatybę atskleidžiančius duomenis, medicininiuose dokumentuose pacientui identifikuoti naudojamas individualus paciento kodas.

Paslaugos neatskleidžiant asmens tapatybės yra teikiamos mokamai. Jei pacientas nori gydytis neatskleidžiant asmens tapatybės, tuomet gydymo kurso kaina 79,35 Eur“, – aiškina R.Vaitkienė. Savo ruožtu privačiose klinikose detoksikacijos gydymo kursas kainuoja 150 eurų už parą.)

Ramunė Vaitkienė taip pat pastebi augantį besigydančių nuo alkoholizmo skaičių. Tačiau, pasak jos, tai nebūtinai yra blogas ženklas.

„Kasmet Alkoholinės abstinencijos gydymo skyriuje gydytų pacientų skaičius didėja: 2014 m. dėl alkoholinės abstinencijos būklės stacionare gydyti 595 pacientai, 2015 m. - 640, 2016 m. - 714 pacientų. Siekiame mažinti su priklausomybės ligomis susijusią stigmą, nedelsti, kreiptis dėl gydymo kuo anksčiau susidūrus su problema, todėl augantis pacientų skaičius ne visada yra blogas rodiklis. Jis gali reikšti, kad žmonės drąsiau kreipiasi pagalbos, ima labiau pasitikėti gydymo įstaiga“, – sako moteris.

Komentaras

Sveikatos apsaugos ministro patarėja Lina Bušinskaitė-Šriubėnė:

- Kalbant apie įrašą dėl gydymosi nuo priklausomybių, taip, tenka pripažinti, kad kartais tai gali pakenkti žmogui, kuris nori pakeisti gyvenimo būdą, gydytis, ieško išeičių pasveikti. Neretai baimė, kad apie tai gali sužinoti aplinkiniai, gali jam sutrukdyti kreiptis pagalbos pas specialistus. Tačiau žmogui reikėtų suprasti ir tai, kad jam kenkia ne įrašas popieriuje, o pati liga, tai yra konkreti priklausomybė ir jis neturėtų bijoti kreiptis pagalbos, kai jos reikia“, – kalba patarėja.



Anonimiškas gydymas susimokėjus, nei kiek nepalengvina nuo šios priklausomybės kenčiančio žmogaus gyvenimo. Dabar galiojanti tvarka, galima sakyti, tam tikrais atvejais sukuria socialinę neteisybę, kai tie, kurie susimoka, gali likti anonimiški, o tie, kurie neturi galimybės to padaryti, turi rinktis kitą kelią. Tačiau netgi tie, kurie susimokėję gydosi anonimiškai, jei jų gyvybei iškiltų pavojus, vargu, ar pavyktų išlaikyti anonimiškumą.

Alkoholinės abstinencijos detoksikacijos metu taikomas medikamentinis gydymas. Būklei pagerėjus didelis dėmesys skiriamas psichosocialiniam gydymo aspektui: pacientus intensyviai konsultuoja psichologas, socialinis darbuotojas, ergoterapeutas. Konsultavimo metu suteikiama kuo daugiau informacijos apie priklausomybę, gydymosi galimybes. Stiprinama motyvacija blaivybei bei stengiamasi padėti sudaryti sveikimo planą.



Baigus gydymą, pacientas informuojamas apie tolimesnes gydymosi galimybes (psichosocialinės reabilitacijos skyriuje, Minesotos programoje, stacionare arba ambulatoriškai), teikiamos rekomendacijos lankyti anoniminių alkoholikų susitikimus. Skatinama reguliariai, bent kartą per mėnesį, lankytis VPLC ambulatoriniame skyriuje ir konsultuotis su specialistais. Esant indikacijoms, rekomenduojamas gydymas medikamentu disulfiramu, kuris įjautrina žmogaus organizmą alkoholiui ir taip padeda atsispirti norui jį vartoti.