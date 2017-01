Gelbėtojai perspėja: siaus pūga, pasirūpinkite artimaisiais

Panašūs orai numatomi ir sausio 5 dieną, todėl gelbėtojai prašo Lietuvos gyventojų pasirūpinti savo šeimų ir artimųjų saugumu.

Kils pūga

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, šiandien vakare pradės stiprėti vėjas, jo gūsiai gali siekti nuo 15 iki 20 metrų per sekundę.

Šalyje gali kilti pūgos. Sinoptikai taip pat prognozuoja, kad šį ketvirtadienį stipriai atšals. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos primena gyventojams, kaip reikia elgtis žiemą, kad šaltis, sniegas ir pūgos, kuo mažiau pakenktų normaliai jų veiklai.

Pataria tinkamai apsirengti

Jei oras labai atšąla ir jeigu pučia stiprus vėjas, jei yra galimybė, stenkitės likti patalpose. Pučiant stipriam vėjui, šalčio poveikis sustiprėja ir žmonės jaučia daug žemesnę oro temperatūrą nei yra iš tikrųjų. Jei reikia išeiti, stenkitės, kad kelionė būtų kuo trumpesnė ir būtinai šiltai bei patogiai apsirenkite: suaugusieji ir vaikai turi dėvėti kepurę, megztą šaliką, kumštines pirštines, šiltus batus ir drabužius.

Tinkamiausi drabužiai per šalčius – iš vilnos, nes jie sulaiko daugiau kūno šilumos nei medvilnė, viršutinis drabužių sluoksnis turėtų būti neperpučiamas vėjo. Per šalčius reikia avėti šiltą, ne per ankštą avalynę, mūvėti vilnones kojines, tinkamai apsaugoti rankas (vengti pirštuotų pirštinių).

Einant į lauką, reikia patepti nepridengtas kūno vietas (ausis, nosį, skruostus) riebiu kremu, į kurio sudėtį neįeina vanduo. Ypač saugokite nušalusias kūno vietas. Be to, geriau neiti į lauką ką tik nusiprausus ar išsimaudžius.

Sinoptikams prognozuojant didelius šalčius, rekomenduojame pasirūpinti vandens, maisto ir kuro atsargomis. O jeigu turite galimybę, įsigyti ir šildymo prietaisų.

Šaltyje reikia vengti didelio fizinio krūvio, nedirbti jokių sunkių darbų, ypač jeigu sergate širdies ligomis ar turite padidėjusį kraujospūdį.

Jei šaltyje tenka būti ilgiau, negalima ramiai stovėti ar sėdėti, reikia kuo daugiau judėti. Lauke stengtis nesuprakaituoti ir nesušlapti. Atėjus iš šalčio, nerekomenduojama iš karto pulti šildytis prie šildytuvo arba gerti karštų gėrimų, geriau šiek tiek, kokį pusvalandį, palaukti.

Jei pūga užklupo kelyje, sustokite ir palaukite, kol pūga aprims. Automobilį reikia pasukti prieš vėją, retkarčiais išlipti iš jo ir nukasti sniegą, kad neužpustytų. Neužsnigtas automobilis yra geras orientyras ieškantiems draugams ar gelbėtojams.

Negalima laikyti nuolatos įjungto automobilio

Negalima laikyti nuolatos įjungto automobilio variklio, tik periodiškai jį įjunkite. Reikia stebėti, kad išmetamojo dujų vamzdžio neužverstų sniegas. Be to, nepalikite automobilio ir neišeikite pėsčiomis – smarkiai sningant, matomi orientyrai tik iš pradžių gali pasirodyti patikimi, paėjus keliasdešimt metrų, juos galima pamesti iš akių.

Jei turite galimybę, per šalčius patariama valgyti šiltą, kaloringesnį maistą, gerti šiltų skysčių ir vengti alkoholio.

Kad išvengtumėme gaisro, rekomenduojama nesinaudoti savos gamybos elektros šildymo prietaisais, nejungti kelių elektros prietaisų į vieną elektros lizdą ir nepalikti jų įjungtų į tinklą be priežiūros.

Ugniagesiai gelbėtojai prašo gyventojų pasirūpinti savo šeimų ir artimųjų saugumu, nepamiršti kaimynų, ypač vienišų senolių, nes geranoriškas perspėjimas ar pagalba kartais padeda išvengti skaudžių pasekmių. O gresiant ar ištikus nelaimei skambinkite bendruoju pagalbos telefonu 112.