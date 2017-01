Atsisakius automobilių nuomos, išlaidos parlamentinei veiklai nesumažėjo

Nors naujasis Seimas atsisakė automobilių nuomos biudžeto lėšomis, naujieji parlamentarai maksimaliai išnaudoja parlamentinei veiklai numatytas išlaidas.

Atsiskaitydami už parlamentinei veiklai skiriamas lėšas per pirmuosius kadencijos mėnesius – pusę lapkričio ir gruodį, centas į centą visą sumą, t. y. 1217,85 euro išnaudojo apie 30 Seimo narių naujokų iš 82, per 20 jų išleido maždaug po tūkstantį eurų, rodo Etikos ir procedūrų komisijos paskelbtos išlaidų suvestinės nuo kadencijos pradžios.

Tarp parlamentarų, skrupulingai sudėliojusių išlaidas iki paskutinio cento – Liberalų sąjūdžio atstovai Virgilijus Alekna, Gintaras Vaičekauskas, Jonas Varkalys, „valstiečiai“ Petras Valiūnas, Stasys Tumėnas, Tomas Tomilinas, Dovilė Šakalienė, Kęstutis Mažeika, Justas Džiugelis, konservatoriai Gintarė Skaistė, Žygimantas Pavilionis, „tvarkietis“ Kęstutis Pūkas, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovas Česlavas Olševskis ir kiti.

Šiame sąraše yra ir į skandalą įsipainiojusi „valstietė“ Greta Kildišienė, ji naudojosi iš partijos vadovo Ramūno Karbauskio valdomo „Agrokoncerno“ savo mamos nuomojamu automobiliu. Frakcijos seniūno pavaduotoja transportui eksploatuoti ir susijusioms išlaidoms panaudojo per 600 eurų, gėlėms ir suvenyrams – per 400 eurų, dar 170 eurų skyrė viešosios informacijos rengėjų paslaugoms; lygiai 1 217,85 euro.

Iš viso parlamentinei veiklai numatytų lėšų nepalietė trys naujieji Seimo nariai: konservatoriai Ingrida Šimonytė ir Gabrielius Landsbergis, socialdemokratas Linas Linkevičius.

Gerokai mažesnėmis išlaidomis taip pat išsiskyrė „valstiečiai“ Eugenijus Jovaiša (apie 200 eurų), Stasys Jakeliūnas (per 400 eurų), Arvydas Nekrošius (per 400 eurų), Agnė Širinskienė (per 400 eurų), konservatorė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (bevei 300 eurų), „Lietuvos sąrašo“ atstovė Aušra Maldeikienė (per 400 eurų).

Premjeras Saulius Skvernelis panaudojo beveik 400 eurų, o Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis – per 500 eurų, tačiau jiems dėl apsaugos privalu važinėti tarnybiniu transportu.

Tuo metu parlamento senbuvių išlaidų ataskaita pateikiama už visus praėjusius metus, neišskiriant naujosios kadencijos pirmųjų mėnesių. Tradiciškai didesnė dalis parlamentarų per metus išnaudojo maksimalią ar netolimą jai sumą. Per visus 2016 metus parlamentarai galėjo panaudoti šiek tiek daugiau kaip po 9 tūkst. eurų.

Iš parlamento senbuvių mažomis išlaidomis, palyginti su didžiosios dalies kolegų išnaudotais 8–9 tūkst. eurų, išsiskyrė socialdemokratas Gediminas Kirkilas su panaudotais daugiau kaip 400 eurų iš pernai numatytos sumos.

Ataskaitoje nurodoma, kad parlamentarai su parlamentine veikla susijusioms išlaidoms pernai panaudojo per pusę milijono eurų, tačiau joje atsispindi tik dabartinio Seimo nariai, t. y. didžiąją dalį 2016 metų parlamentinei veiklai skirtas lėšas naudojusių, bet per spalį vykusius rinkimus neperrinktų maždaug 80 Seimo narių duomenys neteikiami. Iš viso per metus parlamentinėms išlaidoms išleidžiama daugiau kaip 1 mln. eurų.

Parlamentarui per mėnesį šioms išlaidos skiriama vieno vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio suma, šiuo metu ji siekia netoli 800 eurų.